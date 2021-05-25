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25 мая 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
19:08
Общество
Лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье
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Нужный человек: Роман Носиков о причине любви «светлых лиц» к нацисту Протасевичу

Особое мнение
Нужный человек: Роман Носиков о причине любви «светлых лиц» к нацисту Протасевичу
Prt Scr facebook.com  / 

В основе любого сюжета лежит конфликт. Только столкновение явлений, людей, стран, партий с равной силой может заставить их действовать так, чтобы через действия раскрыть свою внутреннюю сущность.

И вот начинается конфликт — спецслужбы Белоруссии сажают пролетающий над их территорией самолет с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и арестовывает его.

С одной стороной конфликта все предельно ясно. Александр Лукашенко верен себе и прост, как картофелина: если Америке можно сажать и обыскивать пользующийся дипломатической неприкосновенностью самолет иностранного президента, просто потому что им показалось, что в этом самолете летит враг Америки, — то и Белоруссии можно.

Если мир благосклонно смотрит на то, как киевские власти под угрозой ракетной атаки сажают самолет с гражданином России, которого они захотели допросить и посадить, — то и зрелище Александра Григорьевича, сажающего что хочет: хочет — картошку, хочет — самолеты, а хочет — оппозиционеров — мир переживет, глаза не лопнут.

Что? Белоруссия — не США и не друг США, вроде Украины? Зато Белоруссия — немножечко Россия. Съели? Вот и кушайте, не обляпайтесь! Не могу сказать, впрочем, что такое применение принадлежности к России вызывает у меня припадки любви к Лукашенко. Но, повторюсь, с ним и так все ясно.

Несколько интереснее действует другая сторона. Под ней я подразумеваю не только Польшу, ЕС, США и остальной Западный мир, но и российскую «прогрессивную общественность». Которая при всей своей показной нелюбви к строевой подготовке встала в шеренгу и выпаливает совершенно идентичные речевки.

Нужный человек: Роман Носиков о причине любви «светлых лиц» к нацисту Протасевичу
Global Look Press  / facebook.com / pr0tez

Григорий Явлинский:

«В Минске спецслужбами похищен оппозиционный журналист Роман Протасевич… Произошедшее — государственный воздушный терроризм, наглое международное преступление».

Джозеф Байден:

«Принудительное перенаправление Белоруссией коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующие высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, выезжающего за границу, являются прямым нарушением международных норм… Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич…»

The New York Times:

«Международная организация гражданской авиации ООН заявила, что она «сильно обеспокоена» этим инцидентом. Она отметила, что эта принудительная посадка пассажирского самолета, возможно, является нарушением Чикагской конвенции 1944 года, в которой прописаны ключевые принципы международной авиации».

Невероятно, они вспомнили про Чикагскую конвенцию! С 2014 года ее упоминание в связи с делом MH17 не вызывало у наших уважаемых западных партнеров ничего кроме усмешки, а вот теперь память вернулась — и, оказывается, конвенцию надо соблюдать.

Нужный человек: Роман Носиков о причине любви «светлых лиц» к нацисту Протасевичу
Global Look Press  / facebook.com / pr0tez

Напомню, что в соответствии с п. 5.23 дополнительного протокола 13 к этой конвенции, «любое государство, которое по запросу предоставляет сведения, оборудование или экспертов, государству, проводящему расследование, имеет право назначить уполномоченного представителя для участия в расследовании».

То есть Россия, в соответствии с нормами п. 5.25 протокола 13 к конвенции, имеет право на участие в расследовании гибели лайнера рейса MH17 и:

«а) посещать место авиационного происшествия;
b) осматривать обломки;
с) получать информацию, содержащую показания свидетелей, и предлагать тематику опроса;
d) иметь полный и скорейший доступ ко всем относящимся к делу вещественным доказательствам;
е) получать экземпляры всех относящихся к делу документов;
f) участвовать в считывании записей на носителях информации;
g) участвовать в мероприятиях по расследованию за пределами места авиационного происшествия, таких, как осмотр агрегатов, технические брифинги, испытания и моделирование;
h) принимать участие в совещаниях о ходе расследования, включая обсуждения, связанные с анализом информации, формулированием выводов, причин, способствующих факторов и рекомендаций по безопасности;
i) делать заявления в отношении различных элементов расследования».

Так прямо и написано в конвенции. А про трибуналы ничего не написано. Хорошо, что вспомнили про несчастную конвенцию.

Нужный человек: Роман Носиков о причине любви «светлых лиц» к нацисту Протасевичу
Global Look Press  / facebook.com / pr0tez

Тем временем Евгений Ройзман в своем блоге призывает молодежь эмигрировать из России:

«Уезжайте. Двери закрываются».

А Александр Невзоров пишет так:

«Протасевич был самым мирным из «нехтовцев»…. Его миролюбие, деликатность вряд ли зачтутся ему… Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови…»

Если бы Александра Глебовича не было (а возможно, что его и нет, и нам он мерещится), его стоило бы вывести — хотя бы для изучения формы жизни, которая в принципе не способна сказать ни одного слова правды.

Дело в том, что «самый миролюбивый журналист Протасевич» в составе украинского неонацистского полка «Азов» принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Полк «Азов», кстати, внесен в санкционные списки США, что, впрочем, не мешает ему продолжать функционировать при покровительстве главы украинского МВД Арсена Авакова, который называет эмблему полка, руну «волчий крюк», гербом Нобиля.

На совести «Азова» — организация тайных тюрем в Мариуполе, расстрелы мирных безоружных демонстраций на 9 мая 2014 года, расстрел отдела мариупольской милиции. «Азов» создал разветвленную вербовочную сесть для неонацистов по всей Европе. В общем, «журналист» Протасевич — это такой же информационный кентавр, как «режиссер» Сенцов и «летчица» Савченко.

Нужный человек: Роман Носиков о причине любви «светлых лиц» к нацисту Протасевичу
Prt Scr youtube.com  /  It's My Media

И тут возникает вопрос: почему всякий раз, когда наша прогрессивная общественность берет под крылышко какого-нибудь «оппозиционера», «журналиста», «политзаключенного» или «художника», начинает его беречь, восхищаться им, обеспечивать его неподсудность, тот непременно оказывается нацистом?

Ведь это невозможно считать совпадениями — совпадений с такой статистикой просто не может быть. Если бы подобный результат начал выдавать генератор случайных чисел, его переименовали бы в «генератор случайных нацистов».

Объяснение у меня есть. Оно очень печальное и неприятное.

Все дело в том, что прогрессивная общественность прекрасно понимает: с народом ей не повезло. Этот народ никогда не приведет ее к власти. И единственный способ достижения этой власти заключается в силовом захвате. То есть в насилии.

Армия им тут не помощник. Спецслужбы смотрят на них только как на объекты вербовки и не более. Остаются лишь радикалы. Нацисты, анархисты, леворадикальные и праворадикальные группы, главное достоинство которых — их готовность пролить кровь, взяв на себя ответственность за нее и оставив руки людей «со светлыми лицами» чистыми.

При этом людям «со светлыми лицами» понадобится проделать лишь одну процедуру, к которой они так привыкли за последнее время — отвернуться и не смотреть. Или смотреть, но в упор не видеть. Или смотреть сквозь пальцы.

На расстрелы, расправы, политические убийства. На массовый террор.

Наш наивный вопрос, хотят ли они, как на Украине, — для них смешон. Да, хотят. Потому что несмотря ни на что (а они, как я уже говорил, отлично умеют не смотреть), Украина для них — это история успеха, за который не жалко заплатить любую цену.

А поскольку любая цена всегда платится из чужого кармана, нужны люди, способные эту цену взять. И в этом плане участие Протасевича в «Азове» — не досадный недостаток, а главное его достоинство, о чем до поры до времени «светлолицые» будут помалкивать.

Пусть для всех это станет неожиданным сюрпризом.

оппозиция белоруссия азов роман носиков либералы роман протасевич
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