Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске

Москва, 25 мая. Арестованный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич может сдать белорусским правоохранителям всех западных спонсоров, в чем вовсе не заинтересованы страны НАТО.

Масштаб информации, которую Протасевич может выдать белорусским властям поражает воображение и пугает страны запада. Об этом написал на странице в Facebook политолог Сергей Марков в ответ на недавнюю новость о задержании Протасевича в минском аэропорту. Ответ со стороны стран запада не заставил себя долго ждать, они пригрозили Белоруссии санкциями в ответ на преследование «оппозиционера», как указывает издание «Новороссия».



Марков отметил, что страны Североатлантического альянса вступились за Протасевича, поскольку в заключении он быстро «поплыл» и может передать властям немало секретной информации об источниках финансирования «белорусской оппозиции» и о том, как западные кураторы готовили госпереворот в Минске и даже в Москве, включая явки и пароли.

«Ему сейчас изо всех стран НАТО летят письма поддержки. Но он их сдаст. Потому что они отбирали себе для работы только предателей», — уверен Марков.

Накануне прессе показали видео с Протасевичем в СИЗО. «Оппозиционер» сообщил, что не жалуется на здоровье или условия содержания и готов пойти следствию навстречу. Напомним, деятельность основанного им Telegram-канала в республике была признана экстремистской. Молодого человека заключили под стражу в минском аэропорту в воскресенье, 23 мая.

Ранее бывший соратник Навального объяснил в беседе с ФАН, почему несистемная оппозиция в России быстро переключилась на инфоповод с "белорусским коллегой".