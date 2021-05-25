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25 мая 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
Все новости

Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске

Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Москва, 25 мая. Арестованный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич может сдать белорусским правоохранителям всех западных спонсоров, в чем вовсе не заинтересованы страны НАТО.

Масштаб информации, которую Протасевич может выдать белорусским властям поражает воображение и пугает страны запада. Об этом написал на странице в Facebook политолог Сергей Марков в ответ на недавнюю новость о задержании Протасевича в минском аэропорту. Ответ со стороны стран запада не заставил себя долго ждать, они пригрозили Белоруссии санкциями в ответ на преследование «оппозиционера», как указывает издание «Новороссия».

Марков отметил, что страны Североатлантического альянса вступились за Протасевича, поскольку в заключении он быстро «поплыл» и может передать властям немало секретной информации об источниках финансирования «белорусской оппозиции» и о том, как западные кураторы готовили госпереворот в Минске и даже в Москве, включая явки и пароли.

«Ему сейчас изо всех стран НАТО летят письма поддержки. Но он их сдаст. Потому что они отбирали себе для работы только предателей», — уверен Марков.

Накануне прессе показали видео с Протасевичем в СИЗО. «Оппозиционер» сообщил, что не жалуется на здоровье или условия содержания и готов пойти следствию навстречу. Напомним, деятельность основанного им Telegram-канала в республике была признана экстремистской. Молодого человека заключили под стражу в минском аэропорту в воскресенье, 23 мая.

Ранее бывший соратник Навального объяснил в беседе с ФАН, почему несистемная оппозиция в России быстро переключилась на инфоповод с "белорусским коллегой".

белоруссия марков протасенков
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