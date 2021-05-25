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25 мая 18:10
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новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай

  /   Обновлено: 25 мая 2021 17:57
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
pxhere.com

Томск, 25 мая. Томич Вячеслав решил отправить своего хорька в небольшой тур по достопримечательностям Алтайского края.

Житель Томска посвящает все свободное время работе с криптовалютой. На развлечение питомца Буси у него практически не остается времени. Вячеслав считает хорька дочкой и старается обеспечить любимицу всем необходимым.

Несмотря на это, Буся скучает и обижается на хозяина. В связи с этим житель Томска решил отправить питомца на отдых. Он купил Бусе четырехдневный тур по достопримечательностям Алтая. Чтобы организовать качественный отдых своей любимице, томичу пришлось потратить порядка 30 тыс. рублей.

Уже 10 июня Буся поедет к Телецкому озеру вместе с организатором. В эти четыре дня грызун будет любоваться водопадами, лазить по горам и даже сплавится по реке. Организаторы поездки будут ежедневно присылать Вячеславу фотографии хорька.

В начале весны один из самых известных енотов в России, который зимой победил в телешоу, помог полицейским рассказать детям о правилах безопасности на дороге. Зверек по кличке Тема вместе с полицейскими провел рейд по безопасности детей на дорогах Кемерово.

алтай отдых хорек хорошие новости россии
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