Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай

Томск, 25 мая. Томич Вячеслав решил отправить своего хорька в небольшой тур по достопримечательностям Алтайского края.

Житель Томска посвящает все свободное время работе с криптовалютой. На развлечение питомца Буси у него практически не остается времени. Вячеслав считает хорька дочкой и старается обеспечить любимицу всем необходимым.

Несмотря на это, Буся скучает и обижается на хозяина. В связи с этим житель Томска решил отправить питомца на отдых. Он купил Бусе четырехдневный тур по достопримечательностям Алтая. Чтобы организовать качественный отдых своей любимице, томичу пришлось потратить порядка 30 тыс. рублей.

Уже 10 июня Буся поедет к Телецкому озеру вместе с организатором. В эти четыре дня грызун будет любоваться водопадами, лазить по горам и даже сплавится по реке. Организаторы поездки будут ежедневно присылать Вячеславу фотографии хорька.

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