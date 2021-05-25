Дело на мать утонувшего в ванной шестимесячного ребенка в Моздоке направили в суд

Владикавказ, 25 мая. Следователи СКР направили в суд уголовное дело по обвинению многодетной матери в утоплении своей малолетней дочери. Как стало известно ФАН, лишенная родительских прав на четверых детей женщина пьяная уснула в ванне с шестимесячным младенцем.

В дежурную часть полиции Моздока 21 марта поступило сообщение о гибели полугодовалого малыша. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа под руководством сотрудников СКР. Они установили, что ребенок погиб в результате утопления. В момент трагедии малыш находился в ванной вместе с матерью, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов.

Женщина признала свою вину и раскаялась в совершении преступления. Она состоит на всевозможных учетах в социальных службах.

«32-летняя местная жительница была лишена родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Погибший малыш от ее нового мужчины, с которым она проживала в последнее время. Была ранее судима за совершение кражи. В пьяном виде мама решила искупать ребенка и заснула. В этот момент девочка захлебнулась водой и погибла».

Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до двух лет лишения свободы.