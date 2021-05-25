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25 мая 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
19:08
Общество
Лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье
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Дело на мать утонувшего в ванной шестимесячного ребенка в Моздоке направили в суд

Происшествия
Дело на мать утонувшего в ванной шестимесячного ребенка в Моздоке направили в суд
mvd.ru  / 

Владикавказ, 25 мая. Следователи СКР направили в суд уголовное дело по обвинению многодетной матери в утоплении своей малолетней дочери. Как стало известно ФАН, лишенная родительских прав на четверых детей женщина пьяная уснула в ванне с шестимесячным младенцем.

В дежурную часть полиции Моздока 21 марта поступило сообщение о гибели полугодовалого малыша. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа под руководством сотрудников СКР. Они установили, что ребенок погиб в результате утопления. В момент трагедии малыш находился в ванной вместе с матерью, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов.

Женщина признала свою вину и раскаялась в совершении преступления. Она состоит на всевозможных учетах в социальных службах.

«32-летняя местная жительница была лишена родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Погибший малыш от ее нового мужчины, с которым она проживала в последнее время. Была ранее судима за совершение кражи. В пьяном виде мама решила искупать ребенка и заснула. В этот момент девочка захлебнулась водой и погибла».

Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до двух лет лишения свободы.

дети уголовное дело северная осетия утопление
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