Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»

Москва, 25 мая. Экс-возлюбленный певицы Ольги Бузовой — блогер Давид Манукян — стал новым ведущим на проекте «Дом-2» почти сразу после того, как знаменитость покинула свой пост.

Ольга Бузова двумя месяцами ранее сообщила фанатам, что она завершила свою историю на проекте «Дом-2» в качестве ведущей. Практически сразу на ее место пришел ее бывший возлюбленный Давид Манукян. Новые серии с блогером выйдут уже 1 июня, пишет «Комсомольская правда«.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» — прокомментировал Манукян свою новую работу.

Соведущими блогера на проекте станут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Ольга Бузова пока никак не комментировала то, что ее место на самом популярном проекте в России занял бывший жених. К слову, сама певица сейчас тоже занята съемками в шоу. Ее выбрали наставницей белорусского «Х-Фактора» и теперь ей придется покинуть Россию на некоторое время.