Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»

Вашингтон, 25 мая. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хочет закончить профессиональную карьеру в своем нынешнем клубе.

Российский нападающий Александр Овечкин, контракт которого с «Вашингтоном» истекает по окончании нынешнего сезона, заявил, что хочет завершить карьеру в американском клубе. Его высказывание в Twitter-аккаунте процитировал журналист Ян Оланд.

«Очевидно, я хочу закончить здесь карьеру. Я почти уверен, что мы что-то сделаем в ближайшее время. Я разговаривал с Тедом Леонсисом и с генменеджером Брайаном Маклелланом. Может, мы подпишем контракт после встречи», — отметил российский нападающий.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, с 2010 года он является капитаном команды. В нынешнем сезоне форвард провел 50 матчей регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ, в которых набрал 46 очков по системе «гол+пас».

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