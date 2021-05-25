Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки

Новый Уренгой, 25 мая. Следователи начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Информация о смерти собаки поступила правоохранителям от местных жителей.

Трагичный случай произошел около одного из жилых домов в микрорайоне Восточный. Животное погибло после падения с высоты четвертого этажа, сообщает ОГТРК «Ямал-Регион».

Очевидцы происшествия утверждают, что питомца выбросили из окна, падение не было случайным. Такого же мнения придерживается общественный инспектор по обращению с животными Наталья Алексеенко. Женщина считает, что угол падения собаки подтверждает версию об умышленном применении силы со стороны человека.

Ранее в городе уже происходил подобный случай, тогда живодера удалось привлечь к уголовной ответственности. Полицейские напомнили, что максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными достигает трех лет лишения свободы.