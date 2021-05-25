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18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
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Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян

Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
wikipedia.org  /  NVO/CC BY 2.5

Москва, 25 мая. Объем просроченной задолженности в кредитном портфеле российских кредитных организаций сократился за прошедший месяц.

Показатель упал на 2 миллиарда рублей, тогда как в корпоративном сегменте он снизился еще сильнее — на 5 миллиардов рублей. Такие результаты приводит агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Центрального банка РФ.

«В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков — как корпоративных за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных», — сообщили в ЦБ.

Реструктуризация кредитов проходила заметно медленнее, чем обычно: для компаний и частных лиц ее объем составил 11 и 13 миллиардов рублей соответственно.

Регулятор стремится уменьшить кредитную нагрузку населения и бизнеса, поэтому с опасением относится к упрощенной выдаче кредитов.

Невыездными из-за долгов сейчас считаются около 7 млн россиян. В основном это клиенты банков с кредитами или заемщики в микрофинансовых организациях, у которых нет возможности расплатиться из-за трудного финансового положения, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

центробанк банки долги кредитная нагрузка просроченная задоженность
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