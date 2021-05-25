Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян

Москва, 25 мая. Объем просроченной задолженности в кредитном портфеле российских кредитных организаций сократился за прошедший месяц.

Показатель упал на 2 миллиарда рублей, тогда как в корпоративном сегменте он снизился еще сильнее — на 5 миллиардов рублей. Такие результаты приводит агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Центрального банка РФ.

«В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков — как корпоративных за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных», — сообщили в ЦБ.

Реструктуризация кредитов проходила заметно медленнее, чем обычно: для компаний и частных лиц ее объем составил 11 и 13 миллиардов рублей соответственно.

Регулятор стремится уменьшить кредитную нагрузку населения и бизнеса, поэтому с опасением относится к упрощенной выдаче кредитов.

Невыездными из-за долгов сейчас считаются около 7 млн россиян. В основном это клиенты банков с кредитами или заемщики в микрофинансовых организациях, у которых нет возможности расплатиться из-за трудного финансового положения, пишет телеканал «Санкт-Петербург».