Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала

Новороссийск, 25 мая. Следственный комитет добился ареста фигуранта уголовного дела из Воронежа. Злоумышленник обвиняется в повреждении памятника «Малая земля».

Правоохранительные органы обратили внимание на публикацию в СМИ видеоролика с участием фигуранта. Гражданин находился рядом с мемориальным комплексом, посвященным памяти погибших в период Великой Отечественной войны. На кадрах следователи увидели, что мужчина кидал стеклянные бутылки в мемориал, в результате чего повредился верхний слой плит, сообщал ФАН.