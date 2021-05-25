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25 мая 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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Британцы беспокоятся о здоровье изможденного принца Чарльза

Шоу-бизнес
Британцы беспокоятся о здоровье изможденного принца Чарльза
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 25 мая. Для королевской семьи 2021 год начался с череды тяжелых потрясений. Потери и скандалы отразились и на принце Чарльзе, который сильно сдал за последние несколько месяцев.

Первым ударом для членов королевской семьи стало скандальное интервью Гарри и его супруги Меган Маркл американской ведущей Опре Уинфри. Не успели в Букингемском дворце утихнуть скандалы, как случилось новое потрясение — скончался муж Елизаветы II принц Филипп.

После смерти герцога Эдинбургского его обязанности и полномочия на себя взял сын королевы принц Чарльз. Наследнику престола сейчас, как никому другому, тяжело. Ему приходится не только разбираться в делах покойного отца и помогать матери, но и отвечать на новые скандальные заявления. Сын Чарльза принц Гарри в новом интервью обвинил его в своих страданиях и психологических травмах.

Череда потрясений негативно отразилась на здоровье Чарльза. На свежих снимках, которые появились в журнале Country Life, видно, как за пару месяцев сдал сын Елизаветы II. Британцы не на шутку испугались, что новые обязанности, а также неутихающие скандалы могут привести к новой трагедии в королевской семье.

Принц Гарри в прошлом году переехал вместе с женой в США. Его поступок привел к разладу в семье, но младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы говорит, что счастлив, ведь ничего в Америке не напоминает ему о потере матери. Журналист Дункан Ларкомб уверен, что Гарри давно пребывает в депрессии, поэтому врет сам себе и прессе.

Елизавета II здоровье принц чарльз королевская семья
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