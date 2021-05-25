Британцы беспокоятся о здоровье изможденного принца Чарльза

Лондон, 25 мая. Для королевской семьи 2021 год начался с череды тяжелых потрясений. Потери и скандалы отразились и на принце Чарльзе, который сильно сдал за последние несколько месяцев.

Первым ударом для членов королевской семьи стало скандальное интервью Гарри и его супруги Меган Маркл американской ведущей Опре Уинфри. Не успели в Букингемском дворце утихнуть скандалы, как случилось новое потрясение — скончался муж Елизаветы II принц Филипп.

После смерти герцога Эдинбургского его обязанности и полномочия на себя взял сын королевы принц Чарльз. Наследнику престола сейчас, как никому другому, тяжело. Ему приходится не только разбираться в делах покойного отца и помогать матери, но и отвечать на новые скандальные заявления. Сын Чарльза принц Гарри в новом интервью обвинил его в своих страданиях и психологических травмах.

Череда потрясений негативно отразилась на здоровье Чарльза. На свежих снимках, которые появились в журнале Country Life, видно, как за пару месяцев сдал сын Елизаветы II. Британцы не на шутку испугались, что новые обязанности, а также неутихающие скандалы могут привести к новой трагедии в королевской семье.

Принц Гарри в прошлом году переехал вместе с женой в США. Его поступок привел к разладу в семье, но младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы говорит, что счастлив, ведь ничего в Америке не напоминает ему о потере матери. Журналист Дункан Ларкомб уверен, что Гарри давно пребывает в депрессии, поэтому врет сам себе и прессе.