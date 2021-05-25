Госдума приняла в I чтении запрет на отождествление роли СССР и нацистской Германии

Москва, 25 мая. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Поправки подразумевают запрет на отождествление в интернете и средствах массовой информации целей, действий и решений советской власти с поступками военнослужащих и руководства нацистской Германии.

Также запрещается отрицать ключевую роль советского народа в победе над нацистами.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская заявила, что штрафы за нарушение указанного закона могут быть такими же, как взыскания за демонстрацию нацистской символики с признаками пропаганды фашизма.

Следственный комитет ранее поддержал законопроект, запрещающий публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии.