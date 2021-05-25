Посольство РФ в Латвии негативно отнеслось к замене флагов России в Риге

Рига, 25 мая. Власти Риги заменили флаги России на символику Олимпийского комитета РФ без вразумительной аргументации, утверждают российские дипломаты.

Замена флагов подверглась резкой критике со стороны посольства России в Латвии. Сотрудники российского дипведомства возмущены тем, что рижские власти сначала говорили о полной законности использования государственного флага РФ при украшении улиц к чемпионату, но позже все же заменили символику.

«Что это — неумение держать слово, банальная непоследовательность или провокационная выходка?», — недоумевают в посольстве РФ в Латвии.

Ранее власти Риги решили убрать официальный флаг Белоруссии и заменить его на бело-красно-белый стяг. В Минске назвали это оскорблением и выслали латвийских дипломатов из страны.