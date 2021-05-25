Коротин оценил роль импортозамещения в сфере ПО

Санкт-Петербург, 25 мая. Директор МТС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Коротин рассказал, как он оценивает влияние Запада на импортозамещение.

Коротин высказывал свое мнение на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая проходила в прямом эфире. Участники обсуждали развитие бизнеса в России и возможное влияние на него Запада.

Коротин рассказал, что рынки, где не участвуют западные фирмы, быстро концентрируются вокруг нескольких отечественных компаний. Он затрудняется сказать, будет ли это полезно в долгосрочной перспективе.

«Насколько пойдет на пользу — покажет время. Рынок с точки зрения брендов сконцентрирован. Три-четыре на рынке сейчас, но придется потратить много ресурсов, чтобы создать конкурентоспособный ресурс...» — сказал он.

Директора регионального МТС спросили, как обстоит ситуация на уровне программного обеспечения (ПО). Он ответил, что в РФ достаточно квалифицированных кадров, чтобы обеспечить предприятия продукцией из этой области.

«С точки зрения ПО, Россия обладает наследием, дала во многом хорошее образование (своим специалистам. — Прим. ред.)», — оценил Коротин.

В обсуждении участвовали и другие представители отечественного бизнеса. Запись эфира будет доступна на странице архива пресс-центра.