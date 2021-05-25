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25 мая 18:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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Коротин оценил роль импортозамещения в сфере ПО

Экономика
Коротин оценил роль импортозамещения в сфере ПО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 мая. Директор МТС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Коротин рассказал, как он оценивает влияние Запада на импортозамещение.

Коротин высказывал свое мнение на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая проходила в прямом эфире. Участники обсуждали развитие бизнеса в России и возможное влияние на него Запада.

Коротин рассказал, что рынки, где не участвуют западные фирмы, быстро концентрируются вокруг нескольких отечественных компаний. Он затрудняется сказать, будет ли это полезно в долгосрочной перспективе.

«Насколько пойдет на пользу — покажет время. Рынок с точки зрения брендов сконцентрирован. Три-четыре на рынке сейчас, но придется потратить много ресурсов, чтобы создать конкурентоспособный ресурс...» — сказал он.

Директора регионального МТС спросили, как обстоит ситуация на уровне программного обеспечения (ПО). Он ответил, что в РФ достаточно квалифицированных кадров, чтобы обеспечить предприятия продукцией из этой области.

«С точки зрения ПО, Россия обладает наследием, дала во многом хорошее образование (своим специалистам. — Прим. ред.)», — оценил Коротин.

В обсуждении участвовали и другие представители отечественного бизнеса. Запись эфира будет доступна на странице архива пресс-центра.

пресс-конференция бизнес программное обеспечение коротин
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