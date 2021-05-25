Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком команды в мае

Санкт-Петербург, 25 мая. Артем Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в мае по версии болельщиков.

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила о завершении голосования за лучшего игрока мая. Его победителем стал форвард Артем Дзюба. Нападающий петербургской команды провел в этом месяце два матча РПЛ, в которых забил шесть голов. За Дзюбу проголосовали 43,72% респондентов.

Второе место по результатам опроса занял Андрей Мостовой, третье — Сердар Азмун. Стоит отметить, что Дзюба получил вторую индивидуальную награду в минувшем сезоне. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2020/2021. В 27 матчах он забил 20 мячей.

Ранее тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов развеял слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге. Он заверил, что конфликт был исключительно словесным.