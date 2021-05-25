В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище

Симферополь, 25 мая. Следователи местной полиции отпустили домой мужчину и женщину, которые воровали металлические оградки с могил. Как стало известно ФАН, после задержания с них взяли явку с повинной и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В последние несколько недель в правоохранительные органы Симферопольского района стали поступать заявления от местных жителей, которые указывали, что могилы их родных подверглись разрушительному воздействию неизвестных. В основном с мест захоронений умерших исчезали металлические оградки.

Местные оперативные работники решили провести специальные мероприятия, чтобы вычислить подозреваемых в совершении преступлений. Правильно поставленная работа сыщиков незамедлительно принесла положительные результаты. Они смогли задержать мужчину и женщину, которые снимали ограждения с могил усопших.

«В ходе проведения следственных действий нами было установлено, что жители поселка городского типа Гвардейское могут быть причастны к нескольким правонарушениям, — рассказал ФАН источник в полиции Крымского полуострова. — Они не стали отрицать свою вину и написали нам явки с повинной по нескольким кражам на кладбищах».

Известно, что мужчине, который участвовал в кражах, 48 лет, его спутнице — 35.

ФАН стало известно, что некоторые жители недовольны тем, как проходит расследование уголовного дела, а также тем, как полицейские оценили материальный ущерб от кражи.

«Наша полиция своеобразно подошла к оценке понесенных нами убытков, — рассказала ФАН одна из потерпевших. — Они оценили наши потери в 1600 рублей. Извините, но я сейчас за эти деньги даже колышки не куплю для оградки! К тому же, они повредили плиту, которую тоже нужно ремонтировать. Все это произошло на могиле моего деда».

Как уточнила потерпевшая, заявления написало минимальное количество пострадавших. По ее словам, преступники заходили с тыла кладбища и срезали именно старые оградки, которые простояли много лет. Она утверждает, что пострадали не менее пятидесяти человек.

«Рядом с могилой моего родственника находится неухоженное захоронение. Злоумышленники его почему-то не тронули. Мне в принципе не нужно их денег. Меня больше возмущает другой вопрос. Сейчас погонный метр железа стоит две-три тысячи рублей. К тому же, нужны затраты, чтобы поставить оградку. Стражи порядка мне говорят, что раз я ее ставила в 90-х годах, то сейчас это идет как лом, который стоит 20 рублей. Вот вам и 1600 ущерба», — добавила женщина.

Правоохранители изъяли у подозреваемых автомобиль российского производства и металлический молот.