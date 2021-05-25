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25 мая 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище

Происшествия
В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище
pixabay.com  / 

Симферополь, 25 мая. Следователи местной полиции отпустили домой мужчину и женщину, которые воровали металлические оградки с могил. Как стало известно ФАН, после задержания с них взяли явку с повинной и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В последние несколько недель в правоохранительные органы Симферопольского района стали поступать заявления от местных жителей, которые указывали, что могилы их родных подверглись разрушительному воздействию неизвестных. В основном с мест захоронений умерших исчезали металлические оградки.

Местные оперативные работники решили провести специальные мероприятия, чтобы вычислить подозреваемых в совершении преступлений. Правильно поставленная работа сыщиков незамедлительно принесла положительные результаты. Они смогли задержать мужчину и женщину, которые снимали ограждения с могил усопших.

«В ходе проведения следственных действий нами было установлено, что жители поселка городского типа Гвардейское могут быть причастны к нескольким правонарушениям, — рассказал ФАН источник в полиции Крымского полуострова. — Они не стали отрицать свою вину и написали нам явки с повинной по нескольким кражам на кладбищах».

Известно, что мужчине, который участвовал в кражах, 48 лет, его спутнице — 35.

ФАН стало известно, что некоторые жители недовольны тем, как проходит расследование уголовного дела, а также тем, как полицейские оценили материальный ущерб от кражи.

«Наша полиция своеобразно подошла к оценке понесенных нами убытков, — рассказала ФАН одна из потерпевших. — Они оценили наши потери в 1600 рублей. Извините, но я сейчас за эти деньги даже колышки не куплю для оградки! К тому же, они повредили плиту, которую тоже нужно ремонтировать. Все это произошло на могиле моего деда».

Как уточнила потерпевшая, заявления написало минимальное количество пострадавших. По ее словам, преступники заходили с тыла кладбища и срезали именно старые оградки, которые простояли много лет. Она утверждает, что пострадали не менее пятидесяти человек.

«Рядом с могилой моего родственника находится неухоженное захоронение. Злоумышленники его почему-то не тронули. Мне в принципе не нужно их денег. Меня больше возмущает другой вопрос. Сейчас погонный метр железа стоит две-три тысячи рублей. К тому же, нужны затраты, чтобы поставить оградку. Стражи порядка мне говорят, что раз я ее ставила в 90-х годах, то сейчас это идет как лом, который стоит 20 рублей. Вот вам и 1600 ущерба», — добавила женщина.

Правоохранители изъяли у подозреваемых автомобиль российского производства и металлический молот.

крым кладбище воровство
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