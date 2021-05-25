Киркоров показал архивные снимки с Орбакайте в день рождения певицы

Москва, 25 мая. Поп-король Филипп Киркоров поздравил певицу Кристину Орбакайте с 50-летием. По его словам, он всегда был и будет рядом с именинницей, чтобы подставить ей дружеское плечо.

Кристина Орбакайте 25 мая отмечает свой 50-летний юбилей. С самого утра звезда получает поздравления от близких, коллег и многочисленных поклонников. В стороне не остался и Филипп Киркоров, с которым Орбакайте поддерживает дружеские отношения с даже после громкого развода с ее матерью, примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

В своем Instagram-аккаунте поп-король трогательно обратился к имениннице и признался, что всегда дорожил общением с ней. Он пожелал Орбакайте новых творческих успехов и побольше верных людей вокруг. Свое поздравление Киркоров сопроводил видеороликом, в котором собрал архивные снимки разных лет.

«Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам. Но мы обязательно спланируем что-нибудь оригинальное в честь твоего юбилея! Вечером обниму тебя и зацелую!» — написал артист.

Одним из первых Кристину Орбакайте поздравил ее бывший возлюбленный — музыкант Владимир Пресняков. Он поблагодарил певицу за сына Никиту и признался, что с теплотой вспоминает годы, проведенные вместе.

В эксклюзивном интервью ФАН российский певец сирийского происхождения Авраам Руссо, с которым именинница дружит не одно десятилетие, рассказал, что Орбакайте обязательный человек и верный друг, на которого всегда можно положиться. В начале 2000-х годов звезды исполнили дуэтом песни «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», ставшие хитами.