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25 мая 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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Киркоров показал архивные снимки с Орбакайте в день рождения певицы

Шоу-бизнес
Киркоров показал архивные снимки с Орбакайте в день рождения певицы
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 мая. Поп-король Филипп Киркоров поздравил певицу Кристину Орбакайте с 50-летием. По его словам, он всегда был и будет рядом с именинницей, чтобы подставить ей дружеское плечо.

Кристина Орбакайте 25 мая отмечает свой 50-летний юбилей. С самого утра звезда получает поздравления от близких, коллег и многочисленных поклонников. В стороне не остался и Филипп Киркоров, с которым Орбакайте поддерживает дружеские отношения с даже после громкого развода с ее матерью, примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

В своем Instagram-аккаунте поп-король трогательно обратился к имениннице и признался, что всегда дорожил общением с ней. Он пожелал Орбакайте новых творческих успехов и побольше верных людей вокруг. Свое поздравление Киркоров сопроводил видеороликом, в котором собрал архивные снимки разных лет.

«Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам. Но мы обязательно спланируем что-нибудь оригинальное в честь твоего юбилея! Вечером обниму тебя и зацелую!» — написал артист.

Одним из первых Кристину Орбакайте поздравил ее бывший возлюбленный — музыкант Владимир Пресняков. Он поблагодарил певицу за сына Никиту и признался, что с теплотой вспоминает годы, проведенные вместе.

В эксклюзивном интервью ФАН российский певец сирийского происхождения Авраам Руссо, с которым именинница дружит не одно десятилетие, рассказал, что Орбакайте обязательный человек и верный друг, на которого всегда можно положиться. В начале 2000-х годов звезды исполнили дуэтом песни «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», ставшие хитами.

орбакайте киркоров пугачева день рождения
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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров показал архивные снимки с Орбакайте в день рождения певицы
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