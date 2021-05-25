Глава Еврокомиссии назвала дату подключения стран ЕС к базе сертификатов вакцинации

Брюссель, 25 мая. Страны ЕС в ближайшее время могут начать подключаться к европейской базе данных сертификатов вакцинации от коронавируса.

Вся Европа может присоединиться к этой базе уже в середине июня. Такое заявление журналистам сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры 27 стран Евросоюза заявили о необходимости как можно скорее внедрить в ЕС систему зеленых цифровых пропусков. Их внедрение, согласно предварительным данным, намечено на 1 июля.

Власти Гонконга просят население активнее прививаться от коронавируса закупленной в Германии вакциной BioNTech, поскольку ее срок годности истекает в сентябре. На то, чтобы воспользоваться препаратом, остается три месяца.