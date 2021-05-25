Инвалидов в Москве не пустили на борт авиакомпании «Победа»

Москва, 25 мая. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ сообщений о нарушении авиакомпанией «Победа» правил воздушной перевозки пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, передает корреспондент ФАН.

Как пишут СМИ, 24 мая 2021 года авиакомпания отказала в воздушной перевозке двум представителям тверского клуба инвалидов-колясочников «Кристалл».

«В связи с этим прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В апреле сообщалось, что российская бюджетная авиакомпания «Победа» получила прибыль на фоне коронавирусного кризиса в 2020 году.