Краснодарские полицейские устроили погоню за пьяным водителем-нарушителем

Краснодар, 25 мая. Автоинспекторы организовали спецоперацию по задержанию водителя иномарки, грубо нарушившего ПДД.

Ночью в полицию поступил звонок от очевидца. Водитель Opel опасно двигался по дороге. При этом требования полиции он проигнорировал и стал увеличивать скорость, чтобы скрыться от правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стражи порядка начали преследователь автомобиль. Для его остановки пришлось применить оружие. Однако на поведение злоумышленника это не повлияло. Спустя некоторое время машину остановили. Гражданин в это время наехал на сотрудника правоохранительных органов и убежал с пассажирами в лес. Их задержали и доставили в отдел. За рулем иномарки находился 22-летний местный житель. Его арестовали на десять суток.

Похожая ситуация произошла в Артеме. Патруль ГИБДД поймал нарушителей дорожного движения, которые пытались скрыться от преследования, сообщало Deita.