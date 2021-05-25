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новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
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Краснодарские полицейские устроили погоню за пьяным водителем-нарушителем

  /   Обновлено: 25 мая 2021 17:33
Происшествия
Краснодарские полицейские устроили погоню за пьяным водителем-нарушителем
пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар, 25 мая. Автоинспекторы организовали спецоперацию по задержанию водителя иномарки, грубо нарушившего ПДД.

Ночью в полицию поступил звонок от очевидца. Водитель Opel опасно двигался по дороге. При этом требования полиции он проигнорировал и стал увеличивать скорость, чтобы скрыться от правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стражи порядка начали преследователь автомобиль. Для его остановки пришлось применить оружие. Однако на поведение злоумышленника это не повлияло. Спустя некоторое время машину остановили. Гражданин в это время наехал на сотрудника правоохранительных органов и убежал с пассажирами в лес. Их задержали и доставили в отдел. За рулем иномарки находился 22-летний местный житель. Его арестовали на десять суток.

Похожая ситуация произошла в Артеме. Патруль ГИБДД поймал нарушителей дорожного движения, которые пытались скрыться от преследования, сообщало Deita.

краснодар полиция водитель пьяный
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