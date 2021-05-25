Координатор «Деловой России» рассказал о планах на День предпринимателя

Санкт-Петербург, 25 мая. «Деловая Россия» намерена обсудить вопросы развития национальной экономики 26 мая, в День предпринимателя. Об этом сообщил координатор организации в СЗФО Дмитрий Панов.

Обсуждение проблем предпринимательства состоялось 25 мая на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот». В брифинге участвовали координатор регионального отдела «Деловой России» Дмитрий Панов, директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов и член совета директоров DIY «Максидом» Мария Евневич.

Встреча предшествует Дню российского предпринимательства, который отмечается в эту среду. По словам Панова, мероприятия в рамках профессионального праздника уже начались. Представитель «Деловой России» сообщил об организованной в Петербурге площадке, на которой бизнес смог пообщаться с властями. Немаловажно, что в ходе работы конференции крупный бизнес также смог встретиться с малым.

Празднование 26 мая будет включать в себя обсуждение актуальных проблем предпринимательства, подтвердил Панов. К работе подключатся первый зампред Правительства России Андрей Белоусов и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Запись прямой трансляции брифинга доступна для просмотра в социальных сетях Медиагруппы «Патриот» и на страницах Федерального агентства новостей.