Ксению Собчак удивили новости о планах Бузовой, Тодоренко и Чеховой уехать из России

Москва, 25 мая. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения о планах некоторых российских звезд уехать из России.

Светская львица опубликовала коллаж из трех заголовков в своем Telegram-канале. В новостях, упомянутых журналисткой, говорится, что из России собираются уехать певица Ольга Бузова, блогер Регина Тодоренко и телеведущая Анфиса Чехова. Ксению Собчак удивили такие заголовки.

«Они знают что-то, чего не знают остальные?» — написала телеведущая.

Анфиса Чехова говорила, что хочет покинуть Россию, после поездки в США. Знаменитость прожила целый месяц в штате Флорида и осталась очень довольна этим опытом. По словам телеведущей, в РФ стало «слишком много цинизма».

Регина Тодоренко допустила возможность переезда из России вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. По словам экс-ведущей «Орла и решки», музыку ее супруга недооценили на родине. Блогер полагает, что в будущем их семья может перебраться в Лондон.

Ольга Бузова на время покинет родную страну ради белорусского шоу «Х-Фактор». Звезду «Дома-2» выбрали наставницей проекта. Певица решила переехать в Белоруссию, чтобы лично принимать участие в отборе.