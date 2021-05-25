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25 мая 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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Роль образования в развитии бизнеса отметили в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 25 мая 2021 18:04
Экономика
Роль образования в развитии бизнеса отметили в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 мая. Российским предпринимателям нужно активнее осваивать существующие высокотехнологичные разработки, отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

В рамках брифинга координатора «Деловой России» по СЗФО Дмитрия Панова гости Медиагруппы «Патриот» обсудили развитие бизнеса в России. Разговор коснулся развития высокотехнологичного предпринимательства. В пример был приведен положительный опыт Кремниевой долины.

В России не нужно изобретать велосипед, отметил Коротин. Нужно не стесняться брать уже «готовый». Предприниматель считает, что развитию современных типов бизнеса способствует дуальное образование. Его система предполагает, что практические навыки получаются на реальных частных предприятиях. В будущем это помогает многим выпускникам быстрее найти работу — в тех компаниях, где проходила практика.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стартовала работа уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд», сообщалось ранее.

бизнес коротин мг патриот высокотехнологичный
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