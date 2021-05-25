Роль образования в развитии бизнеса отметили в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 25 мая. Российским предпринимателям нужно активнее осваивать существующие высокотехнологичные разработки, отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

В рамках брифинга координатора «Деловой России» по СЗФО Дмитрия Панова гости Медиагруппы «Патриот» обсудили развитие бизнеса в России. Разговор коснулся развития высокотехнологичного предпринимательства. В пример был приведен положительный опыт Кремниевой долины.

В России не нужно изобретать велосипед, отметил Коротин. Нужно не стесняться брать уже «готовый». Предприниматель считает, что развитию современных типов бизнеса способствует дуальное образование. Его система предполагает, что практические навыки получаются на реальных частных предприятиях. В будущем это помогает многим выпускникам быстрее найти работу — в тех компаниях, где проходила практика.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стартовала работа уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд», сообщалось ранее.