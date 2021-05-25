ПВО Украины не сможет защитить даже Киев в случае ракетного удара

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
Все новости
25 мая 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
Все новости

ПВО Украины не сможет защитить даже Киев в случае ракетного удара

Армия
ПВО Украины не сможет защитить даже Киев в случае ракетного удара
wikipedia.org  /  Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Киев, 25 мая. Украина не сможет защитить свои города в случае ракетного удара. Кроме того, стране не хватит ПВО, чтобы обеспечить безопасность даже столице, сообщил военный эксперт Тарас Чмут.

По словам эксперта, на сегодняшний день основу противовоздушных войск государства составляют системы СССР конца 80-х: С-300 среднего радиуса действия, а также малого радиуса действия «Бук М1».

Лишь несколько дивизионов С-125. Ракету можно сбивать даже с зенитной установки или с ПЗРК, но для этого нужно время на ее выявление и понимание, куда стрелять. Именно в этом заключается ее сложность, поскольку крылатая ракета имеет траекторию полета на низкой высоте, а также малую отражающую поверхность для сложности ее обнаружения.

Чмут отмечает, что любой гипотетический противник Украины прекрасно понимает тактику применения данного типа оружия. Однако если речь идет о баллистических ракетах, там возникают дополнительные сложности, связанные с возможностью перехвата зенитно-ракетной системой С-300 В1. После распада СССР Украине досталось шесть дивизионов этих ЗРК, но на данный момент осталось от силы три и те планировали списать еще в 2013 году, но потом начали возвращать назад.

По мнению специалиста, три-четыре дивизиона не смогут прикрыть даже Киев, что уж говорить о Мариуполе, Одессе, Днепре, Харькове, Мелитополе, Львове — где нет таких систем. Он добавил, что в войне не помогут просроченные боеприпасы. Огромные деньги, вложенные в дорогие ракеты, которых будет крайне мало, также не спасут.

Ранее ФАН сообщил, что киевляне боятся жить в родной стране. Украинская актриса Снежана Егорова сообщила, что страна превратилась в зоопарк, а во власть пришли худшие из худших.

украина пво город
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 132964 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 127955 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 97430 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 71957 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 64734 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Армия / ПВО Украины не сможет защитить даже Киев в случае ракетного удара
Рейтинг@Mail.ru