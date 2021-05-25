ПВО Украины не сможет защитить даже Киев в случае ракетного удара

Киев, 25 мая. Украина не сможет защитить свои города в случае ракетного удара. Кроме того, стране не хватит ПВО, чтобы обеспечить безопасность даже столице, сообщил военный эксперт Тарас Чмут.

По словам эксперта, на сегодняшний день основу противовоздушных войск государства составляют системы СССР конца 80-х: С-300 среднего радиуса действия, а также малого радиуса действия «Бук М1».

Лишь несколько дивизионов С-125. Ракету можно сбивать даже с зенитной установки или с ПЗРК, но для этого нужно время на ее выявление и понимание, куда стрелять. Именно в этом заключается ее сложность, поскольку крылатая ракета имеет траекторию полета на низкой высоте, а также малую отражающую поверхность для сложности ее обнаружения.

Чмут отмечает, что любой гипотетический противник Украины прекрасно понимает тактику применения данного типа оружия. Однако если речь идет о баллистических ракетах, там возникают дополнительные сложности, связанные с возможностью перехвата зенитно-ракетной системой С-300 В1. После распада СССР Украине досталось шесть дивизионов этих ЗРК, но на данный момент осталось от силы три и те планировали списать еще в 2013 году, но потом начали возвращать назад.

По мнению специалиста, три-четыре дивизиона не смогут прикрыть даже Киев, что уж говорить о Мариуполе, Одессе, Днепре, Харькове, Мелитополе, Львове — где нет таких систем. Он добавил, что в войне не помогут просроченные боеприпасы. Огромные деньги, вложенные в дорогие ракеты, которых будет крайне мало, также не спасут.

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