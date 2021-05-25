Модель Лена Перминова похвасталась плоским животом после четвертых родов

Москва, 25 мая. Известная российская топ-модель и fashion-блогер Лена Перминова только недавно назад стала мамой в четвертый раз, а уже может похвастаться точеной фигурой и плоским животом.

На своей странице в Instagram модель опубликовала короткий ролик, в котором предстала в одном нижнем белье. Многодетная мать продемонстрировала идеальную фигуру, несмотря на то, что неделю назад родила четвертого ребенка.

По словам Перминовой, за беременность она набрала почти 15 кг и сейчас старается вернуться к своем привычному весу. За короткий срок манекенщице удалось избавиться от семи лишних килограммов. Она отметила, что находится в далеко не лучшей форме, однако ей все равно нравится, как выглядит ее тело.

Подписчики удивились, как модели удалось после четырех родов сохранить идеальную фигуру. Некоторые фолловеры не смогли сдержать эмоций и в комментариях назвали Перминову «ведьмой».

«Что? Это тело после 7 дней после родов? Такое возможно?»; «Четверо деток и без растяжек, и такая фигура. Поздравляю»; «Обалдеть, 7 дней после родов и так выглядеть!» — восхитились пользователи Сети.

Манекенщица вот уже 15 лет состоит в отношениях с российским миллиардером Александром Лебедевым. Пара воспитывает сыновей Никиту и Егора, а также дочь Арину. В интервью Лена Перминова неоднократно признавалась, что всегда хотела иметь большую семью.

Ранее идеальные формы продемонстрировала певица Вера Брежнева на премии телеканала RU.TV. По словам знаменитости, мужу пришелся по вкусу ее провокационный наряд для выхода в свет.