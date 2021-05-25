Модель Лена Перминова похвасталась плоским животом после четвертых родов

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
Все новости
25 мая 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
Все новости

Модель Лена Перминова похвасталась плоским животом после четвертых родов

Шоу-бизнес
Модель Лена Перминова похвасталась плоским животом после четвертых родов
instagram.com  /  @lenaperminova

Москва, 25 мая. Известная российская топ-модель и fashion-блогер Лена Перминова только недавно назад стала мамой в четвертый раз, а уже может похвастаться точеной фигурой и плоским животом.

На своей странице в Instagram модель опубликовала короткий ролик, в котором предстала в одном нижнем белье. Многодетная мать продемонстрировала идеальную фигуру, несмотря на то, что неделю назад родила четвертого ребенка.

По словам Перминовой, за беременность она набрала почти 15 кг и сейчас старается вернуться к своем привычному весу. За короткий срок манекенщице удалось избавиться от семи лишних килограммов. Она отметила, что находится в далеко не лучшей форме, однако ей все равно нравится, как выглядит ее тело.

Подписчики удивились, как модели удалось после четырех родов сохранить идеальную фигуру. Некоторые фолловеры не смогли сдержать эмоций и в комментариях назвали Перминову «ведьмой».

«Что? Это тело после 7 дней после родов? Такое возможно?»;

«Четверо деток и без растяжек, и такая фигура. Поздравляю»;

«Обалдеть, 7 дней после родов и так выглядеть!» — восхитились пользователи Сети.

Манекенщица вот уже 15 лет состоит в отношениях с российским миллиардером Александром Лебедевым. Пара воспитывает сыновей Никиту и Егора, а также дочь Арину. В интервью Лена Перминова неоднократно признавалась, что всегда хотела иметь большую семью.

Ранее идеальные формы продемонстрировала певица Вера Брежнева на премии телеканала RU.TV. По словам знаменитости, мужу пришелся по вкусу ее провокационный наряд для выхода в свет.

здоровье модель фигура перминова
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 132964 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 127955 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 97430 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 71957 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 64734 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Шоу-бизнес / Модель Лена Перминова похвасталась плоским животом после четвертых родов
Рейтинг@Mail.ru