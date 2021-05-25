Гости пресс-центра «Патриот» рассказали, как государство может помочь бизнесу в России

Санкт-Петербург, 25 мая. Представители российского предпринимательства поделились мнением, должно ли государство помогать бизнесу.

Свою позицию озвучил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Александр Николаич Ситов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Государство должно создавать равные конкурентные условия. Бизнес должен нести ответственность за социальную нагрузку, равенство», — сказал он.

Мария Александровна Евневич, член совета директоров DIY «Максидом», отмечает, что иногда лучшей поддержкой для предпринимательства может стать ослабление контроля.

«Лучшая помощь бизнесу — минимально ему не мешать, если говорить о проверках. Позитивный сдвиг в этом направлении есть...» — говорит она.

Нейтральную позицию занял координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов. Он отметил, что пандемия заставила диалог власти и бизнеса развиваться активнее.

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