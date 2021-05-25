Китайские журналисты призвали предоставить Белоруссии право на самозащиту

Пекин, 25 мая. Главное в инциденте с посадкой самолета компании Ryanair в Минске — выяснить истину и не делать поспешных и далеко идущих выводов, пишет китайское издание Global Times.

Пассажирское судно Ryanair приземлилось в аэропорту белорусской столицы после получения информации о возможном нахождении взрывного устройства на борту. Рейсом летел один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.

«Некоторые западные лидеры и СМИ сразу же классифицировали этот инцидент как «воздушное пиратство» и «государственный терроризм», превратив его в исключительную сенсацию», — говорится в статье.

Инцидент необходимо расследовать с учетом заявления Протасевича об опасениях из-за возможной слежки за ним. Свои подозрения он озвучил еще до вылета в беседе с бывшим кандидатом на пост главы белорусской республики Светланой Тихановской.

«Стоит отметить, что Протасевич не самый заметный <...> активист в Белоруссии», — обратили внимание в Китае.

Минску просто невыгодно ради его ареста подставлять себя под удар Запада. Международное сообщество должно предоставить Белоруссии право на самозащиту, в любом случае для начала нужно выслушать версию республики, а не бросаться агрессивными мерами.

Лидеры Евросоюза выступили за ограничения авиасообщения с Белоруссией и рекомендовали своим авиакомпаниям приостановить полеты над страной. Подобные действия вызывают только сожаление у России, поскольку пострадают от этого простые граждане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.