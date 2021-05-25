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25 мая 18:06
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новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
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Регион из числа лидеров по заболеваемости COVID-19 заявил о добровольной вакцинации

  /   Обновлено: 25 мая 2021 17:56
Общество
Регион из числа лидеров по заболеваемости COVID-19 заявил о добровольной вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

В Нижегородской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса и штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию персонала. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Этот субъект РФ в последние дни стабильно занимает шестое место в перечне регионов с наиболее высоким количеством вновь выявленных случаев заболевания COVID-19. Этот показатель в Нижегородской области превышает число новых случаев в Республике Саха (Якутия), где 25 мая власти заявили об обязательной вакцинации жителей региона, а также обязанности работодателей обеспечить вакцинацию своего персонала.

«В региональном минздраве в ответ на ваш запрос сообщили, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и исключительно добровольно», — рассказали ФАН в пресс-службе руководства области.

При этом региональное министерство здравоохранения призывает всех граждан пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и своих близких.

«В особенности это касается граждан пожилого возраста, которые находятся в группе высокого риска тяжелого течения заболевания», — говорится в сообщении.

В среднем число ежедневно выявляемых случаев в Нижегородской области в последние дни составляет около 140. 25 мая, по данным оперативного штаба, в регионе было зарегистрировано 138 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

ФАН также ожидает ответа от представителей администраций Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Иркутской областей, куда были направлены аналогичные запросы. Все эти регионы, как и Якутия, входят в десятку субъектов РФ с наиболее высоким количеством ежедневно выявляемых жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но при этом их показатели стабильно превышают число новых случаев коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия).

Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева 19 мая подписала постановление, в соответствии с которым все организации и индивидуальные предприниматели региона должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Для организаций, не выполнивших это требование, в республике предусмотрен штраф в размере 200 тысяч рублей. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заинтересовалась этим опытом и на заседании окружного оперативного штаба по борьбе с инфекцией поручила изучить его и внести при наличии положительных эффектов соответствующие предложения.

якутия нижегородская область вакцинация covid-19
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