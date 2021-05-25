В Нижегородской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса и штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию персонала. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Этот субъект РФ в последние дни стабильно занимает шестое место в перечне регионов с наиболее высоким количеством вновь выявленных случаев заболевания COVID-19. Этот показатель в Нижегородской области превышает число новых случаев в Республике Саха (Якутия), где 25 мая власти заявили об обязательной вакцинации жителей региона, а также обязанности работодателей обеспечить вакцинацию своего персонала.

«В региональном минздраве в ответ на ваш запрос сообщили, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и исключительно добровольно», — рассказали ФАН в пресс-службе руководства области.

При этом региональное министерство здравоохранения призывает всех граждан пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и своих близких.

«В особенности это касается граждан пожилого возраста, которые находятся в группе высокого риска тяжелого течения заболевания», — говорится в сообщении.

В среднем число ежедневно выявляемых случаев в Нижегородской области в последние дни составляет около 140. 25 мая, по данным оперативного штаба, в регионе было зарегистрировано 138 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

ФАН также ожидает ответа от представителей администраций Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Иркутской областей, куда были направлены аналогичные запросы. Все эти регионы, как и Якутия, входят в десятку субъектов РФ с наиболее высоким количеством ежедневно выявляемых жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но при этом их показатели стабильно превышают число новых случаев коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия).

Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева 19 мая подписала постановление, в соответствии с которым все организации и индивидуальные предприниматели региона должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Для организаций, не выполнивших это требование, в республике предусмотрен штраф в размере 200 тысяч рублей. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заинтересовалась этим опытом и на заседании окружного оперативного штаба по борьбе с инфекцией поручила изучить его и внести при наличии положительных эффектов соответствующие предложения.