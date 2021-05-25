Специалисты ликвидировали нефтяные пятна в Черном море возле Туапсе

Туапсе, 25 мая. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что нефтяных пятен в черноморской акватории больше нет. Последствия загрязнения «парафинами» были оперативно устранены.

В море недалеко от Туапсе проводились мероприятия по локализации и ликвидации пятен, применялись сотни килограммов абсорбентов. Специалисты сделали предположение, что нефтепродукты попали в море из глубоководной канализации. Сейчас выясняется, как они там оказались.

Перед этим была проведена проверка деятельности морского порта и нефтеперерабатывающего предприятия. В обстоятельствах экологического происшествия разбирается СК, сообщал ФАН.