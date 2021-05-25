Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
17:46
Происшествия
В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище
Все новости
25 мая 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
17:46
Происшествия
В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище
Все новости

Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»

  /   Обновлено: 25 мая 2021 17:44
Общество
Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Отечественный фильм «Турист» снят на высшем уровне, картина делает ставку на кадр и динамику. Такое кино будет двигать вперед российский кинематограф. Об этом в комментарии ФАН рассказал режиссер Максим Бриус

«Все по-настоящему»

Картина «Турист» основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской Республики. Главный герой — российский офицер с позывным Турист — отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. В это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»
vk.com  / Максим Бриус

«Фильм однозначно снят качественно. Картинка мне понравилась. И ритм понравился, и визуально, и работа актеров, и локация, где это снималось. Это одна из тех работ, которые будут двигать вперед российский кинематограф. В фильме очень хороший упор на динамику, кадр, актерскую работу. Все невялое, все по-настоящему. Смотришь, и есть ощущение, что это не актеры, а действительно бойцы невидимого фронта», — пояснил Максим Бриус.

«Мы не должны этого стесняться»

Кроме того, режиссер высказался о значимости картины для зрителя.

«Однозначно такие фильмы нужны, потому что, во-первых, наши ребята выполняют определенные задачи, которые нужны нашей стране. Во-вторых, в принципе интересно рассказывать о людях, которые занимаются такой мужественной работой. Американцы не стесняются делать подобные фильмы. Не стесняться должны и мы, потому что это часть жизни», — заключил Максим Бриус.

Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Ранее креативный продюсер фильма «Турист» Генрих Кен рассказал о ходе съемок в ЦАР и объяснил, почему картина заставит зрителей задуматься. Он отметил, что фильм «Турист», рассказывающий историю российского инструктора с одноименным позывным, нельзя считать ответом Голливуду, так как отечественные режиссеры в последние годы стали более самостоятельны.

россия турист бриус
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 132964 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 127955 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 97430 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 71957 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 64734 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Общество / Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»
Рейтинг@Mail.ru