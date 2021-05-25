Упор на динамику и кадр: режиссер Максим Бриус о фильме «Турист»

Отечественный фильм «Турист» снят на высшем уровне, картина делает ставку на кадр и динамику. Такое кино будет двигать вперед российский кинематограф. Об этом в комментарии ФАН рассказал режиссер Максим Бриус.

«Все по-настоящему»

Картина «Турист» основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской Республики. Главный герой — российский офицер с позывным Турист — отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. В это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

vk.com / Максим Бриус

«Фильм однозначно снят качественно. Картинка мне понравилась. И ритм понравился, и визуально, и работа актеров, и локация, где это снималось. Это одна из тех работ, которые будут двигать вперед российский кинематограф. В фильме очень хороший упор на динамику, кадр, актерскую работу. Все невялое, все по-настоящему. Смотришь, и есть ощущение, что это не актеры, а действительно бойцы невидимого фронта», — пояснил Максим Бриус.

«Мы не должны этого стесняться»

Кроме того, режиссер высказался о значимости картины для зрителя.

«Однозначно такие фильмы нужны, потому что, во-первых, наши ребята выполняют определенные задачи, которые нужны нашей стране. Во-вторых, в принципе интересно рассказывать о людях, которые занимаются такой мужественной работой. Американцы не стесняются делать подобные фильмы. Не стесняться должны и мы, потому что это часть жизни», — заключил Максим Бриус.

Кадр из фильма «Турист» /

Ранее креативный продюсер фильма «Турист» Генрих Кен рассказал о ходе съемок в ЦАР и объяснил, почему картина заставит зрителей задуматься. Он отметил, что фильм «Турист», рассказывающий историю российского инструктора с одноименным позывным, нельзя считать ответом Голливуду, так как отечественные режиссеры в последние годы стали более самостоятельны.