Песков официально анонсировал дату встречи президентов России и США

Москва, 25 мая. Саммит президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государства обсудят двусторонние отношения стратегическую стабильность. Кроме того, будут подняты вопросы, которые касаются международной повестки, пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов. Стоит отметить, что соответствующую информацию подтвердили в Белом доме.

Ранее Дмитрий Песков призвал мир объединиться в борьбе с киберпреступностью.