Журова разнесла план депутата Сейма Латвии взять в заложники белорусских хоккеистов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила ФАН, что предложение депутата латвийского Сейма обменять хоккеистов Белоруссии на других людей — это абсурд и хайп, который тянет на призыв к террористическому акту.

Ранее латвийский политик Айгарс Бикше опубликовал в Facebook предложение взять в заложники всех белорусских хоккеистов, которые приехали в Ригу на чемпионат мира, выставить их возле границы и обменять на задержанных в Белоруссии «политзаключенных». Он заявил, что ответ должен быть «громким и чувствительным».

«Фактически латвийский политик предлагает взять граждан Белоруссии в заложники, чтобы заставить третье лицо выполнить то, что ему нужно. Просто абсурд. Очень хочется думать, что это — неудачная шутка, а не призыв к террористическому акту. Я надеюсь, депутат латвийского Сейма просто захотел хайпануть: ни один человек в здравом уме такого себе не позволит», — отметила Журова.

Парламентарий напомнила, как в США граждан в карнавальных шапках, незаконно проникших в Белый дом, признали террористами. Латвийский же политик предложил захватить граждан другой страны. Если бы в России кто-либо сделал подобное, его действия могли бы квалифицировать как преступление, попадающее под статьи 282 и 205 УК РФ.

«Депутату, заявившему о том, что надо захватывать заложников, скорее всего пришлось бы сложить полномочия. Полагаю, в Латвии есть аналогичные законы. Их политики своими неадекватными заявлениями и поступками вызывают недоумение», — добавила собеседница агентства.

Global Look Press / Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

По мнению Журовой, ситуация с заменой в Риге государственного флага Белоруссии на флаг белорусской оппозиции возмутительна. Это оскорбление спортсменов и всех, кто за них болеет, демонстрация неуважения к белорусскому народу.

«Прошу заметить: в Риге, заменив флаг Белоруссии, под шумок сняли и флаг России. Это непонятно, ведь согласно решению Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены в ближайшие два года не должны выступать под флагом нашей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Флаг России в Риге висел не на стадионе, а на площади. Теперь на его месте поместили знамя Олимпийского комитета России», — обратила внимание на действия рижских чиновников депутат Госдумы.

Собеседница ФАН предположила, что, скорее всего, в Латвии получили указания от западных кураторов на то, что флага России вообще не должно быть в Риге.

Отметим, что Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 года относит захват заложника к актам терроризма.