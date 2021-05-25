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25 мая 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
17:46
Происшествия
В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище
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Журова разнесла план депутата Сейма Латвии взять в заложники белорусских хоккеистов

Политика
Журова разнесла план депутата Сейма Латвии взять в заложники белорусских хоккеистов
Global Look Press  /  Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила ФАН, что предложение депутата латвийского Сейма обменять хоккеистов Белоруссии на других людей — это абсурд и хайп, который тянет на призыв к террористическому акту.

Ранее латвийский политик Айгарс Бикше опубликовал в Facebook предложение взять в заложники всех белорусских хоккеистов, которые приехали в Ригу на чемпионат мира, выставить их возле границы и обменять на задержанных в Белоруссии «политзаключенных». Он заявил, что ответ должен быть «громким и чувствительным».

«Фактически латвийский политик предлагает взять граждан Белоруссии в заложники, чтобы заставить третье лицо выполнить то, что ему нужно. Просто абсурд. Очень хочется думать, что это — неудачная шутка, а не призыв к террористическому акту. Я надеюсь, депутат латвийского Сейма просто захотел хайпануть: ни один человек в здравом уме такого себе не позволит», — отметила Журова.

Парламентарий напомнила, как в США граждан в карнавальных шапках, незаконно проникших в Белый дом, признали террористами. Латвийский же политик предложил захватить граждан другой страны. Если бы в России кто-либо сделал подобное, его действия могли бы квалифицировать как преступление, попадающее под статьи 282 и 205 УК РФ.

«Депутату, заявившему о том, что надо захватывать заложников, скорее всего пришлось бы сложить полномочия. Полагаю, в Латвии есть аналогичные законы. Их политики своими неадекватными заявлениями и поступками вызывают недоумение», — добавила собеседница агентства.

Журова расценила предложение депутата Сейма Латвии о белорусах как призыв к теракту
Global Look Press  / Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

По мнению Журовой, ситуация с заменой в Риге государственного флага Белоруссии на флаг белорусской оппозиции возмутительна. Это оскорбление спортсменов и всех, кто за них болеет, демонстрация неуважения к белорусскому народу.

«Прошу заметить: в Риге, заменив флаг Белоруссии, под шумок сняли и флаг России. Это непонятно, ведь согласно решению Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены в ближайшие два года не должны выступать под флагом нашей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Флаг России в Риге висел не на стадионе, а на площади. Теперь на его месте поместили знамя Олимпийского комитета России», — обратила внимание на действия рижских чиновников депутат Госдумы.

Собеседница ФАН предположила, что, скорее всего, в Латвии получили указания от западных кураторов на то, что флага России вообще не должно быть в Риге.

Отметим, что Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 года относит захват заложника к актам терроризма.

белоруссия латвия светлана журова сейм чемпионат мира по хоккею Айгарс Бикше
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Все новости / Политика / Журова разнесла план депутата Сейма Латвии взять в заложники белорусских хоккеистов
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