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25 мая 19:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
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Отряд «ЛизаАлерт» объяснил, как предотвратить самовольный уход ребенка из дома

Общество
Отряд «ЛизаАлерт» объяснил, как предотвратить самовольный уход ребенка из дома
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В ходе брифинга, который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге Антон Паулин рассказал, как действовать родителям, если их ребенок пропал, а также объяснил, как предупредить намеренный уход детей из дома.

«Ни в коем случае нельзя медлить. Первым делом нужно поставить в известность о пропаже ребенка всех родных и близких, вплоть до преподавателей из школ и различных кружков. Зачастую родители этого долго не делают, потому что «неудобно». Честное слово, удобно! Неудобно потом искать. Даже если действительно выяснится по результатам прозвона, что ребенок не пропал, а просто заигрался или засиделся у кого-то в гостях, гораздо проще всех обзвонить еще раз и извинится за беспокойство, чем сразу же бежать в полицию и к волонтерам»,  — объяснил Антон Паулин.

Если все-таки мы понимаем, что ребенка нигде нет, то сразу же необходимо обратиться в полицию, а после — в поисковой отряд, добавил участник встречи.

«У нас есть одно направление, которое называется «Школа «ЛизаАлерт». Там мы занимаемся профилактикой пропаж. Лучший поиск — это поиск, которого не было. Мы проводим занятия с детьми и родителями, на которых рассказываем, как не потеряться, что важно помнить и знать во время пропажи», — рассказал активист.

Если сбежавшие подростки находятся в опасной для них среде, то все равно они не хотят быть найденными, отмечает Паулин.

«Всплески самовольных уходов из дома есть, чаще всего они приходятся на конец и начало четверти в школе. Для того, чтобы этого не допустить, подросткам необходимо чувствовать, что они дома нужны, будут услышаны и поняты. Если рассуждать о причинах ухода из дома, то их может быть великое множество. Подросток не должен чувствовать к себе отношение как к маленькому ребенку», — резюмировал руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт».

Ранее Антон Паулин рассказал, как их отряд взаимодействует с правоохранительными органами, а также объяснил, почему не брать финансовую помощь — это принципиальная позиция.

лиза алерт поисковые отряды медиагруппа патриот
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