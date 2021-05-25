Отряд «ЛизаАлерт» объяснил, как предотвратить самовольный уход ребенка из дома

В ходе брифинга, который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге Антон Паулин рассказал, как действовать родителям, если их ребенок пропал, а также объяснил, как предупредить намеренный уход детей из дома.

«Ни в коем случае нельзя медлить. Первым делом нужно поставить в известность о пропаже ребенка всех родных и близких, вплоть до преподавателей из школ и различных кружков. Зачастую родители этого долго не делают, потому что «неудобно». Честное слово, удобно! Неудобно потом искать. Даже если действительно выяснится по результатам прозвона, что ребенок не пропал, а просто заигрался или засиделся у кого-то в гостях, гораздо проще всех обзвонить еще раз и извинится за беспокойство, чем сразу же бежать в полицию и к волонтерам», — объяснил Антон Паулин.

Если все-таки мы понимаем, что ребенка нигде нет, то сразу же необходимо обратиться в полицию, а после — в поисковой отряд, добавил участник встречи.

«У нас есть одно направление, которое называется «Школа «ЛизаАлерт». Там мы занимаемся профилактикой пропаж. Лучший поиск — это поиск, которого не было. Мы проводим занятия с детьми и родителями, на которых рассказываем, как не потеряться, что важно помнить и знать во время пропажи», — рассказал активист.

Если сбежавшие подростки находятся в опасной для них среде, то все равно они не хотят быть найденными, отмечает Паулин.

«Всплески самовольных уходов из дома есть, чаще всего они приходятся на конец и начало четверти в школе. Для того, чтобы этого не допустить, подросткам необходимо чувствовать, что они дома нужны, будут услышаны и поняты. Если рассуждать о причинах ухода из дома, то их может быть великое множество. Подросток не должен чувствовать к себе отношение как к маленькому ребенку», — резюмировал руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт».

Ранее Антон Паулин рассказал, как их отряд взаимодействует с правоохранительными органами, а также объяснил, почему не брать финансовую помощь — это принципиальная позиция.