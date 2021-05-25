Конгресс Колумбии проголосует за вотум недоверия «министру войны»

Богота, 25 мая. Конгресс Колумбии намерен сегодня вынести решение о доверии министру обороны Диего Молано. Противники обвиняют его в том, что он «допускал и поощрял» полицейскую жестокость в отношении протестующих против налоговой реформы, которую продвигал президент Иван Дуке.
Вотум недоверия был вынесен на рассмотрение 24 мая по требованию 18 членов парламента Колумбии, пишет TeleSur. Отставки Молано требует народ — десятки колумбийцев со всей страны пришли на марш протеста в столицу Боготу. С собой люди несли траурные венки, которые символизируют убитых протестующих, и плакаты с надписями «Молано в отставку!», «Нас убивают!» и «Министр обороны — машина войны».
A woman holds a Colombian flag amid wreaths in honour of people killed during protests against the government placed outside the Congress building in Bogota, Colombia— Pixiedust (@PixiedustJtT) May 25, 2021
Credit: Juan Barreto/AFP via Getty Images pic.twitter.com/S5x9OBdSKC
50-летний Диего Молано был назначен министром обороны в феврале 2021 года после того как его предшественник Карлос Трухильо умер от коронавируса. За неполные четыре месяца на своем посту министр уже не в первый раз попадает в скандалы — уже в марте тысячи колумбийцев требовали его отставки, когда он назвал убитых при авиаударе малолетних боевиков группировки FARC «машинами войны» (именно за это он получил свое прозвище от протестующих).
Заседание Конгресса по поводу возможного вотума недоверия министру обороны продолжалось более семи часов. Кроме парламентариев, на нем присутствовали Хуан Фонсека, которому бойцы полицейского спецназа ESMAD выбили глаз, и члены семей Сантьяго Мурильо и Лукаса Вильяса, убитых во время протестов.
«Министр — один из тех, кто несет ответственность за цепь преступлений против человечности, совершенных силами безопасности с 28 апреля», — заявил оппозиционный сенатор Иван Сепеда.
#Colombia | Citizens continue to suffer State terror amid the silence of the OAS and world leaders. pic.twitter.com/bhUy3HwXel— teleSUR English (@telesurenglish) May 5, 2021
В ответ Молано заявил, что «с уважением относится к правам протестующих». Полиция, подчеркнул он, обязана противостоять насилию и блокадам на дорогах, «которые каждый день угрожают продовольственной безопасности таких городов, как Кали и Попаян», приводит его слова Prensa Latina.
По словам министра, полиция «действовала в соответствии с процедурами» и «реагировала на систематические направления». Согласно заявлению Генпрокуратуры Колумбии, из 43 погибших лишь 17 были «непосредственно связаны с протестами», а в трех из этих случаев обвиняемые полицейские были задержаны и ждут суда, подчеркнул Молано.
Exactly,here in Colombia THE POLICE , ESMAD AND THE GOVERNMENT ARE KILLING U pic.twitter.com/8ICEJcJvJp— ni se (@myownglxy) May 20, 2021
Его слова были встречены оппозицией с осуждением — жестокость полицейского спецназа ESMAD была очевидна всем, кроме крайних сторонников правящей партии.
«В эти 25 дней вы были непосредственно ответственны за эту ситуацию. Вы создали правила, в рамках которых были совершены эти бесчисленные нарушения прав человека, вы заклеймили мирные собрания и тех, кто в них участвовал, и вы провоцировали эти преступления, восхваляя их исполнителей и побуждая их к насилию», — объявил Сепеда.
Массовые протесты в Колумбии стали одними из самых ожесточенных за всю историю. Их причиной была налоговая реформа, предложенная президентом Дуке для ликвидации бюджетного кризиса — на фоне пандемии, сокращения экономики и прочих проблем власти предпочли обложить дополнительными налогами простых граждан, но не тронуть крупный бизнес.
До сих пор ни один министр в Колумбии не был отправлен в отставку из-за вотума недоверия. Диего Молано может не оказаться исключением. В ходе горячих дебатов в понедельник законодатели из правящей партии «Демократический центр» и правых «Радикальная перемена» и «Консервативная партия» заявили, что будут блокировать отставку в рамках вотума недоверия. Эти партии обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Против них — и Молано — выступают в первую очередь члены «Зеленого альянса», коалиции «Список достоинства» и «Либеральная партия».
Ранее Диего Молано обнаружил «руку Москвы» за протестами в Колумбии — якобы протесты «направлялись и координировались» из России и Венесуэлы. В ответ МИД РФ вызвал «на разговор» посла Боготы в российской столице Альфонсо Лопеса. Следует отметить, что обвинения министра обороны в адрес РФ нельзя назвать серьезными — якобы за 25 дней протестов вышло 102 «недостоверных» новости, из которых только 55% негативно освещали действия полиции. Кроме того, российские аккаунты посмели поддерживать протестующих, используя хэштег EstanMatando — «нас убивают». В интервью El Tiempo министр никак не пояснил, почему считает эти случаи «спланированной информационной кампанией».