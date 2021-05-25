Конгресс Колумбии проголосует за вотум недоверия «министру войны»

Богота, 25 мая. Конгресс Колумбии намерен сегодня вынести решение о доверии министру обороны Диего Молано. Противники обвиняют его в том, что он «допускал и поощрял» полицейскую жестокость в отношении протестующих против налоговой реформы, которую продвигал президент Иван Дуке.

Вотум недоверия был вынесен на рассмотрение 24 мая по требованию 18 членов парламента Колумбии, пишет TeleSur. Отставки Молано требует народ — десятки колумбийцев со всей страны пришли на марш протеста в столицу Боготу. С собой люди несли траурные венки, которые символизируют убитых протестующих, и плакаты с надписями «Молано в отставку!», «Нас убивают!» и «Министр обороны — машина войны».

A woman holds a Colombian flag amid wreaths in honour of people killed during protests against the government placed outside the Congress building in Bogota, Colombia

Credit: Juan Barreto/AFP via Getty Images pic.twitter.com/S5x9OBdSKC — Pixiedust (@PixiedustJtT) May 25, 2021

50-летний Диего Молано был назначен министром обороны в феврале 2021 года после того как его предшественник Карлос Трухильо умер от коронавируса. За неполные четыре месяца на своем посту министр уже не в первый раз попадает в скандалы — уже в марте тысячи колумбийцев требовали его отставки, когда он назвал убитых при авиаударе малолетних боевиков группировки FARC «машинами войны» (именно за это он получил свое прозвище от протестующих).

Федеральное агентство новостей /

Заседание Конгресса по поводу возможного вотума недоверия министру обороны продолжалось более семи часов. Кроме парламентариев, на нем присутствовали Хуан Фонсека, которому бойцы полицейского спецназа ESMAD выбили глаз, и члены семей Сантьяго Мурильо и Лукаса Вильяса, убитых во время протестов.

«Министр — один из тех, кто несет ответственность за цепь преступлений против человечности, совершенных силами безопасности с 28 апреля», — заявил оппозиционный сенатор Иван Сепеда.

#Colombia | Citizens continue to suffer State terror amid the silence of the OAS and world leaders. pic.twitter.com/bhUy3HwXel — teleSUR English (@telesurenglish) May 5, 2021

В ответ Молано заявил, что «с уважением относится к правам протестующих». Полиция, подчеркнул он, обязана противостоять насилию и блокадам на дорогах, «которые каждый день угрожают продовольственной безопасности таких городов, как Кали и Попаян», приводит его слова Prensa Latina.

По словам министра, полиция «действовала в соответствии с процедурами» и «реагировала на систематические направления». Согласно заявлению Генпрокуратуры Колумбии, из 43 погибших лишь 17 были «непосредственно связаны с протестами», а в трех из этих случаев обвиняемые полицейские были задержаны и ждут суда, подчеркнул Молано.

Exactly,here in Colombia THE POLICE , ESMAD AND THE GOVERNMENT ARE KILLING U pic.twitter.com/8ICEJcJvJp — ni se (@myownglxy) May 20, 2021

Его слова были встречены оппозицией с осуждением — жестокость полицейского спецназа ESMAD была очевидна всем, кроме крайних сторонников правящей партии.

«В эти 25 дней вы были непосредственно ответственны за эту ситуацию. Вы создали правила, в рамках которых были совершены эти бесчисленные нарушения прав человека, вы заклеймили мирные собрания и тех, кто в них участвовал, и вы провоцировали эти преступления, восхваляя их исполнителей и побуждая их к насилию», — объявил Сепеда.

Федеральное агентство новостей /

Массовые протесты в Колумбии стали одними из самых ожесточенных за всю историю. Их причиной была налоговая реформа, предложенная президентом Дуке для ликвидации бюджетного кризиса — на фоне пандемии, сокращения экономики и прочих проблем власти предпочли обложить дополнительными налогами простых граждан, но не тронуть крупный бизнес.

До сих пор ни один министр в Колумбии не был отправлен в отставку из-за вотума недоверия. Диего Молано может не оказаться исключением. В ходе горячих дебатов в понедельник законодатели из правящей партии «Демократический центр» и правых «Радикальная перемена» и «Консервативная партия» заявили, что будут блокировать отставку в рамках вотума недоверия. Эти партии обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Против них — и Молано — выступают в первую очередь члены «Зеленого альянса», коалиции «Список достоинства» и «Либеральная партия».

Ранее Диего Молано обнаружил «руку Москвы» за протестами в Колумбии — якобы протесты «направлялись и координировались» из России и Венесуэлы. В ответ МИД РФ вызвал «на разговор» посла Боготы в российской столице Альфонсо Лопеса. Следует отметить, что обвинения министра обороны в адрес РФ нельзя назвать серьезными — якобы за 25 дней протестов вышло 102 «недостоверных» новости, из которых только 55% негативно освещали действия полиции. Кроме того, российские аккаунты посмели поддерживать протестующих, используя хэштег EstanMatando — «нас убивают». В интервью El Tiempo министр никак не пояснил, почему считает эти случаи «спланированной информационной кампанией».