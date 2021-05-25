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25 мая 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
17:46
Происшествия
В Симферополе вандалы разграбили около пятидесяти могил на кладбище
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Конгресс Колумбии проголосует за вотум недоверия «министру войны»

Латинская Америка
Конгресс Колумбии проголосует за вотум недоверия «министру войны»
wikipedia.org  /  Zhyler / CC BY-SA 4.0

Богота, 25 мая. Конгресс Колумбии намерен сегодня вынести решение о доверии министру обороны Диего Молано. Противники обвиняют его в том, что он «допускал и поощрял» полицейскую жестокость в отношении протестующих против налоговой реформы, которую продвигал президент Иван Дуке.

Вотум недоверия был вынесен на рассмотрение 24 мая по требованию 18 членов парламента Колумбии, пишет TeleSur. Отставки Молано требует народ — десятки колумбийцев со всей страны пришли на марш протеста в столицу Боготу. С собой люди несли траурные венки, которые символизируют убитых протестующих, и плакаты с надписями «Молано в отставку!», «Нас убивают!» и «Министр обороны — машина войны».

50-летний Диего Молано был назначен министром обороны в феврале 2021 года после того как его предшественник Карлос Трухильо умер от коронавируса. За неполные четыре месяца на своем посту министр уже не в первый раз попадает в скандалы — уже в марте тысячи колумбийцев требовали его отставки, когда он назвал убитых при авиаударе малолетних боевиков группировки FARC «машинами войны» (именно за это он получил свое прозвище от протестующих).

Конгресс Колумбии проголосует за вотум недоверия «министру войны»
Федеральное агентство новостей  / 

Заседание Конгресса по поводу возможного вотума недоверия министру обороны продолжалось более семи часов. Кроме парламентариев, на нем присутствовали Хуан Фонсека, которому бойцы полицейского спецназа ESMAD выбили глаз, и члены семей Сантьяго Мурильо и Лукаса Вильяса, убитых во время протестов.

«Министр — один из тех, кто несет ответственность за цепь преступлений против человечности, совершенных силами безопасности с 28 апреля», — заявил оппозиционный сенатор Иван Сепеда.

В ответ Молано заявил, что «с уважением относится к правам протестующих». Полиция, подчеркнул он, обязана противостоять насилию и блокадам на дорогах, «которые каждый день угрожают продовольственной безопасности таких городов, как Кали и Попаян», приводит его слова Prensa Latina.

По словам министра, полиция «действовала в соответствии с процедурами» и «реагировала на систематические направления». Согласно заявлению Генпрокуратуры Колумбии, из 43 погибших лишь 17 были «непосредственно связаны с протестами», а в трех из этих случаев обвиняемые полицейские были задержаны и ждут суда, подчеркнул Молано.

Его слова были встречены оппозицией с осуждением — жестокость полицейского спецназа ESMAD была очевидна всем, кроме крайних сторонников правящей партии.

«В эти 25 дней вы были непосредственно ответственны за эту ситуацию. Вы создали правила, в рамках которых были совершены эти бесчисленные нарушения прав человека, вы заклеймили мирные собрания и тех, кто в них участвовал, и вы провоцировали эти преступления, восхваляя их исполнителей и побуждая их к насилию», — объявил Сепеда.

Конгресс Колумбии проголосует за вотум недоверия «министру войны»
Федеральное агентство новостей  / 

Массовые протесты в Колумбии стали одними из самых ожесточенных за всю историю. Их причиной была налоговая реформа, предложенная президентом Дуке для ликвидации бюджетного кризиса — на фоне пандемии, сокращения экономики и прочих проблем власти предпочли обложить дополнительными налогами простых граждан, но не тронуть крупный бизнес.

До сих пор ни один министр в Колумбии не был отправлен в отставку из-за вотума недоверия. Диего Молано может не оказаться исключением. В ходе горячих дебатов в понедельник законодатели из правящей партии «Демократический центр» и правых «Радикальная перемена» и «Консервативная партия» заявили, что будут блокировать отставку в рамках вотума недоверия. Эти партии обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Против них — и Молано — выступают в первую очередь члены «Зеленого альянса», коалиции «Список достоинства» и «Либеральная партия».

Ранее Диего Молано обнаружил «руку Москвы» за протестами в Колумбии — якобы протесты «направлялись и координировались» из России и Венесуэлы. В ответ МИД РФ вызвал «на разговор» посла Боготы в российской столице Альфонсо Лопеса. Следует отметить, что обвинения министра обороны в адрес РФ нельзя назвать серьезными — якобы за 25 дней протестов вышло 102 «недостоверных» новости, из которых только 55% негативно освещали действия полиции. Кроме того, российские аккаунты посмели поддерживать протестующих, используя хэштег EstanMatando — «нас убивают». В интервью El Tiempo министр никак не пояснил, почему считает эти случаи «спланированной информационной кампанией». 

протесты колумбия Диего Молано
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