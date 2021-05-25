Депутат Шеин назвал главный способ борьбы с безработицей среди молодежи в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с ФАН усомнился в эффективности инициативы о введении денежного сертификата на первое трудоустройство, предложенной депутатом Романом Романенко и уже одобренной Минтрудом, и назвал главный способ борьбы с безработицей среди молодежи. Депутат Госдумы Сергей Кривоносов и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров, в свою очередь, также не увидели выгод от предложения парламентария.

Напомним, что депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко выступил с предложением выдавать выпускникам вузов и ссузов специальный сертификат номиналом 100 тыс. рублей. По его мнению, этот сертификат призван стать мерой стимуляции работодателей к приему на работу молодых людей без опыта работы. Денежные средства будут предназначены для погашения расходов работодателя на уплату страховых взносов за нового сотрудника.

Депутат Олег Шеин усомнился в оправданности подобной инициативы.

«Проблема безработицы среди молодежи стоит очень остро, но мне кажется, что предлагать стимуляторы вместо пересмотра базового решения, которое лежит в основе безработицы, неверно, — считает парламентарий. — Базовое государственное решение — повышение пенсионного возраста. Оно ежегодно выкидывает на рынок труда лишний миллион человек, которые там даром не нужны, такое количество рабочих рук на рынке труда Российской Федерации не востребовано».

Политик добавил, что повышение пенсионного возраста содействует снижению занятости и реальных заработных плат.

«Кроме того, это способствует отъезду молодежи из сел в города, из городов — в столицу, из столицы — за рубеж, — добавил Олег Шеин. — Мы понимаем, что если количество рабочих мест в России сокращается, то повышение пенсионного возраста тем самым увеличивает нагрузку на рынок труда, а следовательно, провоцирует безработицу среди молодежи и ее отток».

В заключение парламентарий отметил, что есть лишь одно эффективное решение проблемы безработицы среди молодежи — снижение пенсионного возраста.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, комментируя проект Романенко, обратил внимание, что пока неясно, какие возможности есть у государственного бюджета на реализацию этой идеи.

«Мне кажется, что страховые взносы — не такая большая проблема для работодателей, — поделился парламентарий. — Я не могу сейчас сказать, насколько этот проект реально осуществить с точки зрения финансовых и бюджетных взаимоотношений, нужно изучить этот вопрос более внимательно. Думаю, что нужно подумать о других разноплановых методах, которые помогут молодежи трудоустраиваться».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Сергей Кривоносов добавил, что помимо стимулирующих мер важно, чтобы каждый молодой человек понимал, зачем он поступает на ту или иную специальность.

«Важно, чтобы каждый молодой человек, прежде чем куда-то идти учиться, делал это не для того, чтобы просто получить высшее образование, а постарался понять, чем он хочет заниматься в жизни, — заключил политик. — Если будет больше выпускников вузов, которые стремятся работать по специальности, то это поможет решить проблему».

Основатель портала Superjob Алексей Захаров также не поддержал предложение депутата Романенко.

«У работодателей нет никаких страхов по поводу молодых сотрудников, — заявил HR-эксперт. — Это популистская инициатива, она полностью бессмысленная. Никаких проблем с поиском работы у выпускников нет, либо они не знают о сервисах по поиску вакансий. Мы пытаемся решать несуществующую проблему».

Министерство труда и социальной защиты РФ дало положительную оценку инициативе депутата Романа Романенко. По словам парламентария, теперь, после получения одобрения со стороны Минтруда, начнется процесс разработки самого механизма выделения средств на сертификаты с помощью экономистов Минфина.

Ранее россияне, участвующие в опросе от сервиса Superjob, рассказали, какие советы дали бы себе в начале карьеры. Многие отметили, что порекомендовали бы себе больше учиться.