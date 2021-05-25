Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами

Лос-Анджелес, 25 мая. Американский актер Йен Сомерхолдер, известный по сериалу «Дневники вампира», признался, что его супруга Никки Рид на протяжении нескольких лет вытаскивала его из долговой ямы.

Сомерхолдер был звездой популярного сериала про вампиров, поэтому получал приличную зарплату. В какой-то момент актер решил организовать собственную фирму для съемок. Поначалу все шло хорошо, команда отлично работала и у них было много заказов. Сомерхолдер, который явно не ожидал такого быстрого успеха своего дела, начал еще более вкладывать в фирму и даже взял несколько крупных кредитов в банке.

«Однако из-за жадности и мошенничества внутри компании и мошенничества со стороны нашего крупнейшего клиента, не говоря уже о трудностях в нефтегазовой отрасли, я остался должен восьмизначную сумму. Это было ужасно. Настоящий кошмар!» — признался звезда в своем Instagram-аккаунте.

Актер хватался за любую работу, чтобы только расплатиться по долгам. Он настолько загнал себя в попытке выбраться из долговой ямы, что четыре раза за два года угодил на больничную койку. Супруга Сомерхолдер — звезда саги «Сумерки» Никки Рид — не смогла вынести таких мучений мужа и сама взялась за погашение долгов.

«Излишне говорить, что это был самый откровенный и поистине унизительный опыт. Никки дала мне шанс начать жизнь заново», — признался актер.

В долги нередко влезают и звезды российского шоу-бизнеса. Так, поп-король Филипп Киркоров задолжал налоговой службе более 2 миллионов рублей. Ведомство уже начало два исполнительных производства в отношении артиста.