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25 мая 16:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
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Все новости

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами

Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Лос-Анджелес, 25 мая. Американский актер Йен Сомерхолдер, известный по сериалу «Дневники вампира», признался, что его супруга Никки Рид на протяжении нескольких лет вытаскивала его из долговой ямы.

Сомерхолдер был звездой популярного сериала про вампиров, поэтому получал приличную зарплату. В какой-то момент актер решил организовать собственную фирму для съемок. Поначалу все шло хорошо, команда отлично работала и у них было много заказов. Сомерхолдер, который явно не ожидал такого быстрого успеха своего дела, начал еще более вкладывать в фирму и даже взял несколько крупных кредитов в банке.

«Однако из-за жадности и мошенничества внутри компании и мошенничества со стороны нашего крупнейшего клиента, не говоря уже о трудностях в нефтегазовой отрасли, я остался должен восьмизначную сумму. Это было ужасно. Настоящий кошмар!» — признался звезда в своем Instagram-аккаунте.

Актер хватался за любую работу, чтобы только расплатиться по долгам. Он настолько загнал себя в попытке выбраться из долговой ямы, что четыре раза за два года угодил на больничную койку. Супруга Сомерхолдер — звезда саги «Сумерки» Никки Рид — не смогла вынести таких мучений мужа и сама взялась за погашение долгов.

«Излишне говорить, что это был самый откровенный и поистине унизительный опыт. Никки дала мне шанс начать жизнь заново», — признался актер.

В долги нередко влезают и звезды российского шоу-бизнеса. Так, поп-король Филипп Киркоров задолжал налоговой службе более 2 миллионов рублей. Ведомство уже начало два исполнительных производства в отношении артиста.

актер долги голливуд сомерхолдер никки рид
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