Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин

Гонконг, 25 мая. Власти Гонконга просят население активнее прививаться от коронавируса закупленной в Германии вакциной BioNTech, поскольку ее срок годности истекает в сентябре.

На то, чтобы воспользоваться препаратом, остается три месяца, предупредил в эфире радио RTHK правительственный эксперт Томас Цанг. Если запасы вакцины не будут задействованы для уколов, то попросту пропадут, отметил он.

В Гонконге распределены 2,1 млн доз вакцин среди 7,5 млн жителей, власти считают темпы иммунизации низкими. В гражданском обороте в этом специальном административном районе также доступен препарат производства китайской компании Sinovac, но он считается менее эффективным и применяется значительно реже.

Несмотря на это, официальный Брюссель решил, что Китай ведет дезинформационную кампанию против западных вакцин. Там заявили, что в КНР якобы «систематически сеют недоверие» к производимым на Западе препаратам и пытаются внести раздор в ЕС.