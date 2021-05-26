В Петербурге готовятся к началу купального сезона

Санкт-Петербург, 25 мая. Меньше недели остается до начала купального сезона в Санкт-Петербурге, который официально планируется открыть 1 июня. Ряд популярных для купания мест специалисты уже проверили. На многих пляжах будут дежурить спасатели аварийно-спасательного формирования «Аварийно-спасательная служба «ВОСВОД». Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил начальник службы Александр Зуев.

Как стало известно ФАН, на 16 городских пляжах с 1 июня планируется выставить сезонные посты ВОСВОД. На них спасатели будут дежурить с 11:00 и до 22:00. По словам Александра Зуева, сотрудники службы будут сконцентрированы в Выборгском, Приморском, Колпинском и самом популярном для любителей пляжного отдыха — Курортном районе Петербурга.

«На дежурства будут выставлены спасатели из постоянного состава, все они имеют статус «спасатель Российской Федерации», ранее прошли подготовку в учебном центре ВОСВОД. На одном сезонном спасательном посту дежурит один специалист. Каждый обеспечен спасательным оборудованием: спасательная туба, мегафон, бинокль, флаги для обозначения мест для купания, аптечка и другое», — рассказал корреспонденту ФАН Александр Зуев.

Ранее инспекторы ГИМС уже аттестовали подходящие для купания пляжи, их подготовкой занимались районные администрации.

Ранее ФАН сообщал, что в этом году для отдыха россиян оборудуют свыше 3000 пляжей. Их число может увеличиться в связи с закрытыми границами с другими странами