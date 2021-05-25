Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице

Эдинбург, 25 мая. Молодой шотландец напоил водкой 15-летнюю подругу и оставил ее одну на улице, чтобы успеть на последний поезд. Девушка умерла от переохлаждения и интоксикации.

Посиделка двух молодых людей трагически окончилась в Калтон-Хилле в Эдинбурге. Юноша угостил несовершеннолетнюю подругу водкой, после чего поспешил на последний поезд в сторону дома, а спутницу оставил на улице. Девушку нашли мертвой на утро, сообщает The Mirror.

Как выяснилось впоследствии, Эван Ф. купил водку и сигареты для несовершеннолетней Мхари, после чего они все это вместе употребили. По версии следствия, затем между молодыми людьми произошла сексуальная связь, после чего юноша оставил спутницу одну на холме в состоянии сильного алкогольного опьянения и отправился домой. Сам Эван потом объяснял полицейским, что хотел успеть добраться до железнодорожного вокзала Уэверли и успеть на последний поезд в сторону дома.

Оказалось, что к тому моменту девушка уже была сильно пьяна и потеряла способность сама о себе заботиться. Погибшую утром нашел собаковод, который выгуливал питомца в районе Калтон-Хилла. Тело школьницы забрали в местный морг, где судебные медики произвели вскрытие. По словам патологоанатома, вероятной причиной смерти могло быть переохлаждение и интоксикация.

На теле покойной были обнаружены «любовные укусы», которые оставил девушке ее ночной спутник. Впоследствии Эван признался, что неоднократно кусал грудь Мхари и сжимал шею. Также медики нашли на теле убитой травмы, нанесенные тупым предметом, которые, как оказалось, не имели никакого отношения к ее смерти. Скорее всего, повреждения были вызваны тем, что барышня споткнулась и упала, будучи под действием алкоголя.

Эвана Ф. обвинили в том, что он не обратился за помощью и бросил юную шотландку одну в отдаленном месте. Юноша полностью признал свою вину, заявив, что «безрассудно подвергал подругу смертельному риску», давая ей такое количество спиртного. Процессуальное решение по этому делу будет принято в самое ближайшее время.