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25 мая 16:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
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Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице

Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Эдинбург, 25 мая. Молодой шотландец напоил водкой 15-летнюю подругу и оставил ее одну на улице, чтобы успеть на последний поезд. Девушка умерла от переохлаждения и интоксикации.

Посиделка двух молодых людей трагически окончилась в Калтон-Хилле в Эдинбурге. Юноша угостил несовершеннолетнюю подругу водкой, после чего поспешил на последний поезд в сторону дома, а спутницу оставил на улице. Девушку нашли мертвой на утро, сообщает The Mirror.

Как выяснилось впоследствии, Эван Ф. купил водку и сигареты для несовершеннолетней Мхари, после чего они все это вместе употребили. По версии следствия, затем между молодыми людьми произошла сексуальная связь, после чего юноша оставил спутницу одну на холме в состоянии сильного алкогольного опьянения и отправился домой. Сам Эван потом объяснял полицейским, что хотел успеть добраться до железнодорожного вокзала Уэверли и успеть на последний поезд в сторону дома.

Оказалось, что к тому моменту девушка уже была сильно пьяна и потеряла способность сама о себе заботиться. Погибшую утром нашел собаковод, который выгуливал питомца в районе Калтон-Хилла. Тело школьницы забрали в местный морг, где судебные медики произвели вскрытие. По словам патологоанатома, вероятной причиной смерти могло быть переохлаждение и интоксикация.

На теле покойной были обнаружены «любовные укусы», которые оставил девушке ее ночной спутник. Впоследствии Эван признался, что неоднократно кусал грудь Мхари и сжимал шею. Также медики нашли на теле убитой травмы, нанесенные тупым предметом, которые, как оказалось, не имели никакого отношения к ее смерти. Скорее всего, повреждения были вызваны тем, что барышня споткнулась и упала, будучи под действием алкоголя.

Эвана Ф. обвинили в том, что он не обратился за помощью и бросил юную шотландку одну в отдаленном месте. Юноша полностью признал свою вину, заявив, что «безрассудно подвергал подругу смертельному риску», давая ей такое количество спиртного. Процессуальное решение по этому делу будет принято в самое ближайшее время.

великобритания алкоголь смерть шотландия гибель подростки переохлаждение юноша
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