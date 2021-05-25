На Украине создадут силы территориальной обороны

Киев, 25 мая. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект, который предполагает создание сил территориальной обороны.

В пояснительной записке к документу отмечается, что создание сил территориальной обороны позволит увеличить численность украинской армии.

«Цель и задача проекта — увеличение численности армии с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода ВСУ — Сил территориальной обороны, а также развитие Сил специальных операций вооруженных сил в интересах формирования движения сопротивления», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ.