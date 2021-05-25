Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход

Москва, 25 мая. Предложение об учреждении регулярных выплат для всех граждан страны в размере 10 тыс. рублей внесла партия «Справедливая Россия — За правду».

Авторы инициативы считают, что сумма «справедливого базового дохода» должна составить 10 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на слова члена Центрального совета партии Николая Старикова.

«Сегодня около 18 млн сограждан живут за чертой бедности... На этом фоне необходимо предложить <...> идею «Справедливого базового дохода». Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения», — пояснил Стариков на пресс-конференции.

Регулярная выплата полагается всем гражданам РФ по факту рождения, добавил он.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее предлагал ввести налог на роскошь. По его мнению, это необходимо, так как на долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в стране.