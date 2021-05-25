Сочинский «доктор Айболит» принимает больных птиц на дому

Александр Дворецкий начал заботу о птицах с попугаев: те работали с фотографом в ужасных условиях. Пернатые плохо ели, много находились на жаре и не отдыхали как следует.

Прознав о «птичьем докторе Айболите», жители начали консультироваться у орнитолога и приносить ему пациентов.

«Даже из других городов звонят, привозят иногда, из других стран иногда просят консультацию провести. В Италии у нас часто консультируются», — рассказал орнитолог.

Сам Александр начал заниматься животными и птицами еще когда учился в университете. После выхода на пенсию мужчина не бросил любимое дело. У себя на участке он оборудовал настоящий рай для пернатых: несколько вольеров и целую ветлечебницу с операционной. В основном, его пациенты — домашние питомцы, пострадавшие от неправильного ухода, и выпавшие из гнезда птенцы.

«Часто бывают моменты, когда консультация превращается в лечение на расстоянии. <...> Лет пять назад в Голландии по Skype мы оперировали канадскую казарку», — рассказывает орнитолог.

Сейчас Александр мечтает о создании Центра по спасению птиц. Он уже нашел нужный участок земли и теперь ждет решения мэра. Своим добрым отношением к животным он вдохновил и своих детей: сын Дворецкого также учится на орнитолога. А сам Александр надеется когда-нибудь построить детский центр, где молодому поколению будут прививать любовь к природе.