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25 мая 16:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
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16:15
Происшествия
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16:15
Общество
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Происшествия
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Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым

Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 25 мая. Актриса театра и кино Евгения Дмитриева два года прожила в браке со звездой скетч-шоу «6 кадров» Андреем Кайковым. Отношения пары дали трещину из-за плотных рабочих графиков.

Дмитриева познакомилась с будущим мужем, будучи студенткой Щепкинского училища. Начинающие артисты влюбились друг в друга буквально с первого взгляда и быстро приняли решение пожениться. По словам звезды, даже спустя годы она не жалеет об этих отношениях. Актриса призналась, что их с Кайковым закружили бурные чувства и эмоции, поэтому они жили одним днем, не думая даже о полноценной семье.

«Я счастлива, что мне подарили такие чувства! И вот этот «подарок» отработал свое — мы с Андреем «съели» этот торт и пошли дальше. О детях не думали», — рассказала Дмитриева в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Со временем супруги просто начали отдаляться друг от друга. Тогда каждый из них только начинал актерскую карьеру, поэтому все время они отдавали работе. После окончания училища Дмитриеву сделали ассистентом одного из курсов. По словам звезды, у нее был настолько плотный график, что даже дома она практически не общалась с Кайковым — буквально валилась с ног от усталости.

Решение о разводе артисты приняли совместно. Евгения Дмитриева отмечает, что ни ее родители, ни семья Кайкова никогда не лезли в их отношения и не настаивали на сохранении брака. Бывшим супругам после расставания удалось сохранить дружеские отношения. В разговоре с Борисом Корчевниковым звезда призналась, что до сих пор не понимает, чем ее влюбил Кайков. Она пошутила, что тогда они оба были «балбесами маленькими», не знали жизни.

дмитриева развод отношения кайков
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
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