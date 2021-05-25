Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка

Владимир, 25 мая. Беременная женщина с 75-процентным поражением легких на фоне COVID-19 поступила во владимирскую больницу, где ей успешно провели экстренное кесарево сечение под ИВЛ.

Жительница Александрова поступила в отделение скорой помощи. Операцию провел главный врач второго роддома Сергей Телегин. Ребенок весом 2700 г появился на свет на 14 дней раньше запланированного срока. На данный момент новорожденный находится в Областной детской клинической больнице.

Пациентку сразу после кесарева сечения перевели в реанимацию, где она провела пять суток. Сейчас самочувствие женщины улучшилось, она готовится к выписке. Спасти жизни мамы и ее малыша помогли высокий уровень профессионализма специалистов владимирской больницы, а также слаженная работа инфекционистов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов, пишут «Владимирские ведомости».

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