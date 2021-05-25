МИД подтвердил задержание россиянки в Минске

Минск, 25 мая. Жительница РФ София Сапега была задержана правоохранителями. Она подозревается в совершении преступлений в августе-сентябре прошлого года.

Посольство России в Белоруссии сообщило, что консул РФ провел встречу с близкими задержанной. Семье рекомендовали адвоката. В ближайшее время дипломаты намерены получить консульский доступ к россиянке.

Самолет, летевший рейсом Афины — Вильнюс, экстренно посадили из-за анонимных угроз, которые оказались ложными. На борту находился основатель Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. Роман Протасевич был задержан. Выяснилось, что Сапега летела вместе с ним.