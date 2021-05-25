Полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Москве

Идейный рассказчик с одной стороны экрана и внимательный слушатель с другой. Участники из разных регионов страны представили свои проекты онлайн. Формат, который появился и прижился во время пандемии коронавируса в прошлом году, сохранился и сегодня.

Жюри в наушниках заседали в специальных комнатах целый день, они прослушивали доклады и рассматривали презентации, делились мнениями.

«Когда очно ты презентуешь проект, ты это делаешь по-другому, более эмоционально, ты можешь донести специфику своего тура или события человеку, который находится рядом, показать что-то на пальцах. А когда ты заочно общаешься с экспертом, то тяжело передать свою энергию через камеру, тут в дело вступают сухие цифры, графики, презентации, умение аргументированно ответить на вопросы», — рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Как устроен туризм в России и что ему не хватает, как можно улучшить эту индустрию — актуальная всегда и особенно сегодня тема.

Конкурс «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проходит уже во второй раз, в несколько этапов. Всего поступило около 30 тысяч заявок, свыше 200 претендентов из разных регионов нашей страны прошли в полуфинал. Они не только представляют свои проекты, но и справляются с задачами, которые перед ними ставят.

«Это интересные задачи, допустим, по развитию туризма вокруг объектов космической индустрии, или придумать так, чтобы отдыхающий, который садится на борт авиакомпании и летит в сторону Дальнего Востока, уже в самолете начал отдыхать», — добавил Антон Сериков.

Победителей конкурса определят в начале лета. Им дадут в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут поучаствовать в образовательных программах, получат приглашение на стажировки и работу в ведущие компании, или грант на воплощение своих идей.