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25 мая 19:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
19:08
Общество
Лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье
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Полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Москве

ФАН-ТВ
Полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Москве

Идейный рассказчик с одной стороны экрана и внимательный слушатель с другой. Участники из разных регионов страны представили свои проекты онлайн. Формат, который появился и прижился во время пандемии коронавируса в прошлом году, сохранился и сегодня.

Жюри в наушниках заседали в специальных комнатах целый день, они прослушивали доклады и рассматривали презентации, делились мнениями.

«Когда очно ты презентуешь проект, ты это делаешь по-другому, более эмоционально, ты можешь донести специфику своего тура или события человеку, который находится рядом, показать что-то на пальцах. А когда ты заочно общаешься с экспертом, то тяжело передать свою энергию через камеру, тут в дело вступают сухие цифры, графики, презентации, умение аргументированно ответить на вопросы», — рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Как устроен туризм в России и что ему не хватает, как можно улучшить эту индустрию — актуальная всегда и особенно сегодня тема.

Конкурс «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проходит уже во второй раз, в несколько этапов. Всего поступило около 30 тысяч заявок, свыше 200 претендентов из разных регионов нашей страны прошли в полуфинал. Они не только представляют свои проекты, но и справляются с задачами, которые перед ними ставят. 

«Это интересные задачи, допустим, по развитию туризма вокруг объектов космической индустрии, или придумать так, чтобы отдыхающий, который садится на борт авиакомпании и летит в сторону Дальнего Востока, уже в самолете начал отдыхать», — добавил Антон Сериков.

Победителей конкурса определят в начале лета. Им дадут в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут поучаствовать в образовательных программах, получат приглашение на стажировки и работу в ведущие компании, или грант на воплощение своих идей.

москва путешествия внутренний туризм россия — страна возможностей мастера гостеприимства отдых в россии
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Все новости / ФАН-ТВ / Полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Москве
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