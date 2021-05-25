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25 мая 16:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
Все новости

Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк

Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
facebook.com  /  Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Одесса, 25 мая. Руководство украинской армии не желает демонстрировать перед западными партнерами свои боевые самолеты, произведенные еще в СССР.

В последние годы со стороны украинских властей можно было слышать много заявлений о том, что армия Украины является самой боеспособной в Европе. Однако за ними стоят конкретные факты, которых лучше не знать даже странам НАТО. Так, в материале сетевого издания «АвиаПорт» было на конкретном примере проиллюстрировано нежелание командования ВС Украины демонстрировать свой старый советский авиапарк, о котором стыдно говорить даже в рамках проведения военных учений.

Подтверждением тому служит один тот факт, что в анонсе совместных украинско-румынские военных маневров Riverine 2021, которые должны состояться в одесской области осенью текущего года, по итогам недавно проведенного планирования этих учений «румынская сторона четко обозначила участие своего вертолета Puma Naval». Однако руководство ВСУ решило лишний раз не позориться и скрыть факт развала авиапарка своей страны, доставшегося ей в наследство от Советского Союза, за общими формулировками.

«Украинская же [сторона] ограничилась ничего не значащей фразой «морская авиация ВМС Украины». Подразумевая, видимо, два десантно-транспортных вертолета Ми-8. И это все, что «Збройні Сили України» (ЗСУ) могут поставить на данные маневры», — резюмировали в издании, указывая на прискорбное положение дел в авиации украинского государства, которое уже несколько десятков лет отказывается выделять средства на обновление авиапарка ВВС страны.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сбили собственный беспилотник.

украина нато учения ввс армия
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