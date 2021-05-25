Одесса, 25 мая. Руководство украинской армии не желает демонстрировать перед западными партнерами свои боевые самолеты, произведенные еще в СССР.

В последние годы со стороны украинских властей можно было слышать много заявлений о том, что армия Украины является самой боеспособной в Европе. Однако за ними стоят конкретные факты, которых лучше не знать даже странам НАТО. Так, в материале сетевого издания «АвиаПорт» было на конкретном примере проиллюстрировано нежелание командования ВС Украины демонстрировать свой старый советский авиапарк, о котором стыдно говорить даже в рамках проведения военных учений.

Подтверждением тому служит один тот факт, что в анонсе совместных украинско-румынские военных маневров Riverine 2021, которые должны состояться в одесской области осенью текущего года, по итогам недавно проведенного планирования этих учений «румынская сторона четко обозначила участие своего вертолета Puma Naval». Однако руководство ВСУ решило лишний раз не позориться и скрыть факт развала авиапарка своей страны, доставшегося ей в наследство от Советского Союза, за общими формулировками.

«Украинская же [сторона] ограничилась ничего не значащей фразой «морская авиация ВМС Украины». Подразумевая, видимо, два десантно-транспортных вертолета Ми-8. И это все, что «Збройні Сили України» (ЗСУ) могут поставить на данные маневры», — резюмировали в издании, указывая на прискорбное положение дел в авиации украинского государства, которое уже несколько десятков лет отказывается выделять средства на обновление авиапарка ВВС страны.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сбили собственный беспилотник.