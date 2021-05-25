Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем

Москва, 25 мая. Популярный блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей переживают тяжелые времена в семейной жизни. Звездная пара даже решила разъехаться и временно пожить отдельно друг от друга.

Развод Ивлеевой и Элджею предрекали сразу же после свадьбы, однако блогер на зло всем хейтерам публиковала совместные снимки с супругом и с удовольствием демонстрировала идиллию в браке. Около месяца назад поклонники пары вновь заговорили о проблемах в их отношениях. Звезда время от времени опровергала все домыслы и даже призналась, что потерять любимого мужчину — один из ее главных страхов.

Близкие артистов на днях сообщили, что напряжение между Ивлеевой и Элджеем достигло пика, поэтому они решили пожить отдельно. Блогер Лена Миро не сомневается, что инициатором этого «разъезда» была именно Ивлеева. По ее словам, звезда, как и многие женщины в подобных ситуациях, решила проучить супруга и показать, что значит жизнь в одиночестве.

Однако Миро отметила, что подобная пауза в отношениях лишь ускорит развод. Рэпер, который остался в загородном доме один, будет наслаждаться свободой — ведь теперь его никто не будет пилить за игру в приставку.

«Никто не пилит. Не клюет в темечко. Обслуга моет дом, готовит ужин, а он сам спокойно может сыграть сто тысяч боев в танчики <...> Настенька совершила стратегическую ошибку, сменив место жительства. Интеллектуальные способности Узенюка (настоящая фамилия Элджея. Прим. ред.) не позволят ему сильно об этом жалеть», — считает Лена Миро.

Сейчас Настя Ивлеева много время проводит со своей коллегой и подругой Юлией Коваль, которую подозревали в связи с Элджеем. Поклонники блогера уже не сомневаются в скором разводе, ведь звезда даже перестала носить обручальное кольцо.