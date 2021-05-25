ВС Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Гегаркуникской области

Ереван, 25 мая. Азербайджанская армия произвела обстрел позиций армянских подразделений возле села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Об этом заявили в минобороны Армении.

В сообщении отмечается, что 25 мая около 14:20 по московскому времени в приграничной части населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения был зафиксирован инцидент с использованием огнестрельного оружия. Известно, что огонь велся по позициям армянских подразделений.

Согласно последним данным в военном ведомстве Армении, в результате перестрелки на границе с Азербайджаном есть погибший с армянской стороны.

Ранее в Министерстве обороны Армении появилась информация об отводе части азербайджанских войск с армянской территории.