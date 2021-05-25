Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая

Джуба, 25 мая. Суданский Межпартийный комитет по мирному посредничеству объявил о переносе прямых переговоров между Народно-освободительным движением Судана (НОДС) — Север и переходным правительством страны.

По словам советника по безопасности президента государства Южный Судан Тута Калвака, мероприятие планировалось провести в понедельник, однако его пришлось перенести на среду, 26 мая. Причиной такого решения стали государственные праздники по случаю Дня освобождения Африки, из-за которых ряд делегаций не смогли прилететь.

«Прямые переговоры начнутся завтра в 11 часов утра в Зале Свободы в Джубе. Президент Салва Киир лично поприветствует всех гостей», — уточнил он.

Global Look Press / Mohamed Khidir/Xinhua

Встреча состоится в рамках протокола «Декларации принципов». Документ призван вывести переговорный процесс из тупика и начать новый этап мирным путем. Под ним 28 марта подписались председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер НОДС — Север Абдельазиз аль-Хилу в присутствии главы Южного Судана.

Предпосылками к урегулированию ситуации на границе двух государств стало утверждение Джубского соглашения в октябре 2020 года, инициатором которого выступил генерал Мухаммад Хамдан Дагло. Благодаря ему в странах устанавливается режим прекращения огня, а переходный период продлевается на 39 месяцев.