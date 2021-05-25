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новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
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Общество
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16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
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Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая

Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
Global Look Press  /  Matthias Tödt/dpa-Zentralbild

Джуба, 25 мая. Суданский Межпартийный комитет по мирному посредничеству объявил о переносе прямых переговоров между Народно-освободительным движением Судана (НОДС) — Север и переходным правительством страны.

По словам советника по безопасности президента государства Южный Судан Тута Калвака, мероприятие планировалось провести в понедельник, однако его пришлось перенести на среду, 26 мая. Причиной такого решения стали государственные праздники по случаю Дня освобождения Африки, из-за которых ряд делегаций не смогли прилететь.

«Прямые переговоры начнутся завтра в 11 часов утра в Зале Свободы в Джубе. Президент Салва Киир лично поприветствует всех гостей», — уточнил он.

Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
Global Look Press  / Mohamed Khidir/Xinhua

Встреча состоится в рамках протокола «Декларации принципов». Документ призван вывести переговорный процесс из тупика и начать новый этап мирным путем. Под ним 28 марта подписались председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер НОДС — Север Абдельазиз аль-Хилу в присутствии главы Южного Судана.

Предпосылками к урегулированию ситуации на границе двух государств стало утверждение Джубского соглашения в октябре 2020 года, инициатором которого выступил генерал Мухаммад Хамдан Дагло. Благодаря ему в странах устанавливается режим прекращения огня, а переходный период продлевается на 39 месяцев.

южный судан судан нодс/с
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