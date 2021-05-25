Туристам в Великобритании предлагают сбежать из тюрьмы

Каждый, кто заходит в здание бывшей тюрьмы, становится условным заключенным. Ему выдают оранжевую форму и ящик с подсказками.

Такое развлечение придумали для посетителей бывшей тюрьмы Шрусбери в Великобритании.

«Этот квест с побегом из комнаты длится два с половиной часа. Людям выдают оранжевые комбинезоны, отправляют в тюрьму, а потом им дается время, чтобы сбежать, не попавшись смотрителям», — рассказывают организаторы.

Тюрьму Шрусбери на реке Северн построили в 1793 году. Почти два с половиной века в ней отбывали наказание известные заключенные. В 2013 году учреждение вывели из эксплуатации, теперь сюда приводят людей на экскурсии и квесты.